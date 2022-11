Shopping-Queens und -Kings haben bei der Aktion „Deutschland sucht den Lieblingsladen 2022“ gevotet: Die Tierbedarf-Boutique „Rostocker Fellnase“ ist der beste Laden in Mecklenburg-Vorpommern. Was Kunden dort kaufen können und was die Chefin anders als andere Händler macht – das Erfolgsrezept des Stores.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket