Rostocker im Musical-Business: Wie sie es geschafft haben und wie hart es wirklich ist

Rostock/Berlin/Hamburg. Tanzen, singen und in Rollen schlüpfen: Wer es auf die Musicalbühnen schaffen will, der muss in gleich dreifacher Hinsicht begabt sein. Jedes Jahr bewerben sich Hunderte Talente an Deutschlands Musicalschulen. Nur wenige werden genommen. Zwei von ihnen sind Franziska Lessing und Nico Went – beide kommen aus Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 42-Jährige ist in Rostock aufgewachsen und liebt vor allem komödiantische Rollen, spielt auch im Abba-Musical „Mamma Mia“ in Hamburg gerade eine Ulknudel. Im OZ-Interview verrät sie, wie schweißtreibend der Job ist und welcher Konkurrenzdruck in der Branche herrscht. Was sie Nachwuchstalenten aus MV rät und welche Fehler sie vermeiden sollten, lesen Sie im hier im kompletten Interview.

Musicals: Abba in Hamburg, Romeo und Julia in Berlin Abba-Musical zurück in Hamburg: Seit September 2022 präsentiert Stage Entertainment wieder „Mamma Mia“. Im Schnitt acht mal die Woche wird das preisgekrönte Musical in der Neuen Flora aufgeführt. Es gehört auch 20 Jahre nach der Deutschlandpremiere in Hamburg zu den erfolgreichsten Musicals der Welt. Mittlerweile haben es mehr als 65 Millionen Menschen in 440 Städten gesehen. 22 Superhits der schwedischen Popband Abba sind der Rahmen für die Bühnenshow. Ganz neu im Musical-Kosmos ist die Show „Romeo und Julia – Liebe ist alles“, die im März 2023 im Theater des Westens in Berlin uraufgeführt wurde. Der Klassiker von William Shakespeare wurde durch über zwei Dutzend Pop-Songs des Songwriter-Teams um Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange sowie durch eine aufwendige Bühnenshow modern adaptiert. Weitere Infos: www.stage-entertainment.de

Nico Went aus Rostock wollte eigentlich Chemiker werden. Warum es ihn dann doch noch auf die große Bühne verschlagen hat und wie es für ihn nach dem Deutschen Musical-Theater-Preis 2019 weiterging, hat er der OZ erzählt. Der 31-Jährige spielt seit März im Theater des Westens in Berlin in „Romeo und Julia“ mit. Außerdem verrät er, was es für ihn bedeutet die spannende Rolle des Mercutio zu spielen, der in der Inszenierung in Romeo verliebt ist.