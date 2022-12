﻿Herz für Bedürftige: Diese Projekte haben Rostocker zur Weihnachtszeit unterstützt

Die Spendenbereitschaft der Rostocker scheint in diesem Jahr zur Weihnachtszeit besonders hoch zu sein. Mehrere Tausend Euro haben die Bewohner der Hansestadt für den guten Zweck gesammelt. Welche Projekte damit unterstützt werden konnten.

Rostock. Dass die Menschen in Rostock zur Weihnachtszeit ein großes Herz für Bedürftige haben, zeigt nicht nur der Erfolg der diesjährigen OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“. Auch viele andere Unternehmen und Initiativen in der Hansestadt verzeichnen in den letzten Tagen des Jahres eine große Spendenbereitschaft. Mehrere Tausend Euro sind dabei zusammengekommen. Gesammelt wurde für die unterschiedlichsten Zwecke.