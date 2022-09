﻿Rostocker Influencer: Australian Shephard Cash verdient sein Futter mit Instagram

Rassehunde-Ausstellung 2022 in Rostock

In der Rostocker HanseMesse findet am 1. und 2. Oktober die Rassehunde-Austsellung 2022 statt. Mehr als 1600 Rassehunde aus 13 Ländern treten an um den Titel „Best in Show“. An mehr als 60 Messeständen können Besucher Zubehör, Spielzeug und Futter für ihr Haustier shoppen. Bei einem Filmhund-Casting können Messegäste ihre Lieblinge von zwei Filmtier-Trainerinnen begutachten lassen. Mit Glück der Beginn einer tierschen Karriere im Kino oder TV. Die größte Hundemesse im Nordosten Deutschlands hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets kosten 9 Euro für Erwachsene (Tageskarte), 6 Euro für Kinder und 25 Euro für Familien. Für Besucherhunde sind 4 Euro pro Tag fällig. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Das 2-Tages-Ticket für Erwachsene kostet 13 Euro. Weitere Infos auf: www.inrostock.de