﻿Kreativ mit Kids: Rostocker Influencerin begeistert mit Basteltipps online und als Buch

„Mir ist langweilig“ – diesen Satz kennen die meisten Eltern. Die Rostockerin Nadine Voigt hat eintausendundeine Idee, Kinder kreativ zu beschäftigen. Ihre Tipps verteilt sie nicht nur erfolgreich im Netz, sondern jetzt auch in ihrem ersten eigenen Buch. Der OZ erzählt die Bastel-Influencerin ihre Geschichte.

Rostock. Ein einzelner Knopf, die leere Klopapierrolle, der übrig gebliebene Karton von den Frühstückseiern: Was andere einfach wegwerfen, sind für Nadine Voigt echte Schätze. Denn die Rostockerin hat mit kreativen Bastelideen zehntausende Fans in den sozialen Netzwerken gewonnen. Dass sie mit den Dingen, die ihr im Kopf herumschwirren, einmal erfolgreich selbstständig sein kann, hätte die Mutter zweier Kinder lange nicht gedacht.

Dabei war Nadine Voigt als Erziehungswissenschaftlerin schon immer kreativ unterwegs, beriet in Workshops Erzieher und Fachpersonal, leitete zwischendurch sogar eine Familienbildungsstätte. „Das hat mir alles wahnsinnig viel Spaß gemacht“, erinnert sich die 41-Jährige an die Zeit vor ein paar Jahren. Doch die Dienstreisen durch das ganze Bundesland, die ständige Zeit im Auto und die vielen Seminare schlauchten Nadine Voigt immer mehr. „Ich war wirklich fertig, hatte ständig Migräne. Eine Schmerztherapeutin fragte mich dann, ob ich das noch bis zum Herzinfarkt so weitermachen will“, erzählt sie. Ein Weckruf, der wirkte. „Aber es war schwer für mich, anzuerkennen, dass mich das, was mir so viel Freude und Erfüllung bereitet, auch kaputt macht und es so nicht weitergeht.“