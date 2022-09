Der Motor eines Tiefgaragentores hat am Montagmittag in der Rostocker Stadtmitte qualmt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Grund war ein technischer Defekt am Tor. Zu einem Feuer sei es nicht gekommen.

Defekt am Tor-Motor sorgt für verrauchte Tiefgarage in Rostocker Innenstadt

Rostock. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in der Rostocker Innenstadt zum Einsatz gekommen, weil der Motor eines Tiefgaragentores gequalmt hatte. Der Vorfall hatte sich am Montagmittag kurz nach 12 Uhr zugetragen. Augenzeugen hatten Rauch im Bereich der Tiefgarage in der Großen Wasserstraße wahrgenommen und gingen davon aus, dass möglicherweise ein Fahrzeug oder Ähnliches in Brand geraten war.

Kurz nach dem Absetzen des Notrufes rückte ein kompletter Löschzug von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr in der Großen Wasserstraße an. Die Kameraden statteten sich mit schwerem Atemschutz aus, doch viele von ihnen mussten am Ende gar nicht in den Einsatz gebracht werden. Denn: Der Motor, der das Tor der Tiefgarage antreibt und somit öffnet und schließt, hatte offenbar wegen eines technischen Defekts gequalmt und somit für Verunsicherung gesorgt.

Verrauchte Tiefgarage in Rostocker Innenstadt ruft Feuerwehr-Großaufgebot auf den Plan © Quelle: Stefan Tretropp

Nachdem der Stromstecker gezogen wurde, war die Gefahr gebannt. Zu einem offenen Feuer sei es laut dem Sprecher der Berufsfeuerwehr nicht gekommen. Mit einer Wärmebildkamera überprüften die Feuerwehrleute den Motor und stellten nichts Auffälliges fest. Mit einem Lüfter wurde der Rauch aus der Tiefgarage befördert. Im Anschluss rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Der Eigentümer der Immobilie muss sich nun darum kümmern, den Schaden am Tor-Motor zu beheben.

Von Stefan Tretropp