Auszeichnung

Große Ehre: Integrationshelfer aus Rostock erhält das Bundesverdienstkreuz

Dem Rostocker Rubén Martin Cárdenas Carbajal wird das Bundesverdienstkreuz für herausragendes Engagement in der Integrationsarbeit verliehen. Neben ihm erhalten am 9. Oktober in Berlin 22 weitere Personen, unter anderem die ehemalige Bundesministerin Gerda Hasselfeldt, den Orden.