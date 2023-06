﻿Als Azubi auf Scandlines-Fähre: „Habe mich schon immer für Technik interessiert“

Rostock. Als die Lawine anrollt, steht Michael Dethloff bereit. Rechts und links fahren die Lkw an ihm vorbei auf das Ladedeck. Der junge Rostocker mit den Kopfhörern und der gelben Warnweste läuft wie ein Linienrichter hin und her. Mit den Armen zeigt er den Fahrern, welche Spur sie benutzen sollen. „Vier nehme ich noch“, sagt der 22-Jährige in sein Funkgerät. Wenig später ist das Ladedeck der Scandlines-Fähre „Berlin“ voll. Michael Dethloff, den alle an Bord nur „Michi“ nennen, schaut zufrieden: „Der Beruf ist sehr vielseitig, das gefällt mir“.

Schiffsmechaniker-Lehre: Sieben Azubis in der Berufsschulklasse

Dethloff lernt im zweiten Ausbildungsjahr Schiffsmechaniker bei der deutsch-dänischen Reederei. Der Beruf, eine Mischung aus Matrose und Maschinist, hat fast schon Exotenstatus. Die Berufsschulklasse von Dethloff besteht aus gerade einmal sieben Schülern – sechs Männer, eine Frau. Im ersten Lehrjahr waren es sogar nur fünf. „Fast schon Einzelunterricht“, sagt der angehende Seemann.

Scandlines stellt jedes Jahr zwei Azubis ein. Bundesweit sind es etwa 100, die die Ausbildung beginnen, teilt der Verband Deutscher Reeder (VDR) mit, der 2023 zum „Jahr der Ausbildung“ erklärt hat.

Die Scandlines-Fähre „Berlin“ pendelt Tag und Nacht zwischen Rostock und Gedser. © Quelle: Frank Hormann

Berufe in der Seefahrt: Wenig Anreize für die Generation Z

Nachwuchs zu finden, wird auch für die Seefahrt immer schwieriger. Mit den Bedürfnissen der Generation Z passt der Job nicht so recht zusammen. Während die zwischen 1997 und 2012 Geborenen, die jetzt die Arbeitswelt kennenlernen, sich offenbar mehr für Work-Life-Balance und Vier-Tagen-Woche statt für Geld und Karriere interessieren, wird an Bord oft sieben Tage die Woche gearbeitet. Monatelange Abwesenheit von zu Hause ist keine Seltenheit, auf großer Fahrt auf Containerschiffen ist das die Regel. Vor diesen Hintergrund wirke der Beruf für junge Leute geradezu „exotisch“, räumt der Reederverband ein.

Michael Dethloff beim Einweisen auf dem Fahrzeugdeck der Fähre. © Quelle: Frank Hormann

Seeschifffahrt: Ansehen der Branche hat gelitten

„Das Ansehen der Seeschifffahrt hat die letzten Jahrzehnte stark gelitten“, erklärt Holger Jäde, Referent für Ausbildung beim VDR. Gründe dafür waren die Weltwirtschaftskrise 2008, die der Branche zusetzte, aber auch Themen wie Piratenangriffe in einigen Seegebieten, und die Sorge „während der Corona-Krise nicht mehr von Bord zu kommen“, so Jäde. Das alles habe dafür gesorgt, das viele potenzielle Bewerber ihr Interesse „an einer Laufbahn in der Seeschifffahrt wieder verloren haben“.

Familientradition: Schon der Vater fuhr zur See

Für Michael Dethloff hat das keine Rolle gespielt. „Ich habe mich immer schon für Technik interessiert“, sagt er. Schon immer schraubte er gern an Mopeds und Autos herum. Dass er nach dem Abi erst einmal eine technische Ausbildung macht, war ihm schon immer klar. Sein Vater fuhr ebenfalls zur See, als Maschinist bei der Deutschen Seereederei Rostock (DSR). Das ist oft so: „Die Vorprägung durch die Familie hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Berufswahl in der Seeschifffahrt“, sagt Holger Jäde vom VDR in Hamburg.

Azubi Michael Dethloff hat eine eigene Kabine auf dem Schiff. © Quelle: Frank Hormann

Ausbildung im Schichtdienst: Eine Woche Arbeit, eine Woche frei

Der Schiffsazubi gehört zur 14-köpfigen Schiffscrew der Fähre „Berlin“, die Tag und Nacht zwischen Rostock und dem dänischen Gedser pendelt. Während die Service- und Verkaufsmitarbeiter zum Feierabend an Land gehen, bleibt Dethloff auf dem Schiff. Zum Schlafen hat er eine eigene Kabine, in den Freischichten guckt er mit den anderen Crewmitgliedern Filme oder spielt Spiele, trainiert im bordeigenen Fitnessstudio oder geht in die Sauna. Nach einer Arbeitswoche hat er sieben Tage frei. „Hast du schon wieder Urlaub?“, wird er gelegentlich von Freunden gefragt. Auch seine Freundin habe sich damit arrangiert, dass sie sich nur jede zweite Woche sehen können.

Arbeitsplatz Ostsee-Fähre: Paradies für Technik-Freaks

Für einen Technik-Freak wie ihn ist das 170 Meter lange und mit Maschinen und Anlagen vollgestopfte Schiff fast so etwas wie ein Paradies. Bei einem Gang durch die schier endlosen Maschinenräume führt er die OZ an den mächtigen Dieselmotoren, der Osmose-Anlage für die Wasseraufbereitung und den Generatoren für die Antriebe vorbei. Die Luft ist heiß und ölig, überall ist es sehr laut.

Regelmäßig muss Dethloff hier Filter und Öl wechseln, Drücke, Drehzahlen und andere Kennzahlen prüfen. Zum Beruf gehört eine Feuerwehrausbildung, aber auch schon mal Malerarbeiten an Deck. Das Schiff hat eine gut ausgerüstete Werkstatt. „Wir machen viele Reparaturen selbst“, erklärt der Rostocker. Ein riesiges Kugellager oder einen der barhockergroßen Kolben zu wechseln, ist für ihn Alltag – genauso wie das Einweisen zwischen den Lkw auf dem Ladedeck oder das Steuern der Fähre als Rudergänger auf der Brücke.

Ausbildung an Bord: Viele studieren nach der Lehre

Nach der Ausbildung will er wahrscheinlich erst mal eine Weile „Geld verdienen“. Später möchte er aber unbedingt studieren – und danach als Schiffstechnikingenieur wieder zur See fahren. „Für viele ist die Ausbildung eine Grundlage für ein nautisches oder schiffstechnisches Studium“, sagt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Was einerseits ein bisschen schade sei. Gelernte Schiffsmechaniker werden ja auch gebraucht. „Aber wir nehmen sie auch nach dem Studium gerne wieder“, sagt die Sprecherin und lächelt.

