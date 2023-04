﻿MINT-Talente aus MV: Jetzt geht’s mit Pantoffeltierchen nach Texas

Drei Rostocker sind im Mai beim wichtigsten vorakademischen Wettbewerb für junge MINT-Hoffnungen in den USA dabei. Wir haben sie in dem Labor getroffen, in dem sie zwei Jahre lang geforscht haben. Sie sagen auch, was sie jetzt gemeinsam noch vorhaben.

Rostock. Da fliegen drei Rostocker Teenager nach Dallas, in die Millionenstadt im US-Bundesstaat Texas. Dascha Dobrozki (19), August Botezatu (17) und Josua Zehner (19). Im Mai geht’s los. Zum weltweit größten MINT-Wettbewerb: „Regeneron ISEF 2023“. Es ist gewissermaßen die Weltmeisterschaft für 1800 junge Forscher aus mehr als 70 Ländern. In Dallas stellen sie alle, auch das Rostocker Team und die acht anderen aus Deutschland, ihre Projekte vor. Das Projekt haben sie noch in ihrer Schulzeit auf die sprichwörtlichen Beine gestellt – es ist ein vorakademischer Wissenschaftswettbewerb. In Texas winken Preise und Stipendien im Gesamtwert von sechs Millionen Dollar.

Das Trio aus der Hansestadt belegte beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ im vergangenen Jahr den fünften Platz in der Kategorie Biologie. Ihr Projekt überzeugte derart, dass sie nach Texas eingeladen wurden. „Wir haben untersucht, wie sich Mikroplastik auf Pantoffeltierchen auswirkt“, erläutert Josua in aller Kürze. Die Einzeller leben vor allem im Süßwasser und sind für die Nahrungskette (heute sagt man eher ‚Nahrungsnetz‘) wichtig.

1800 Nachwuchsforscher kommen nach Dallas – 16 aus Deutschland Regeneron ISEF – International Science and Engeneering Fair – ist der weltgrößte MINT-Schülerwettbewerb mit 21 naturwissenschaftlich-technischen Kategorien. In diesem Jahr findet er vom 13. bis 17. Mai in Dallas statt. Hauptsponsor ist der US-Pharma-Konzern Regeneron. Fast sechs Millionen Dollar an Preisen und Stipendien werden vergeben. Neun Projekte und 16 Schüler aus Deutschland sind in Dallas vertreten: aus Rostock, Kiel, Husum (Schleswig-Holstein), Bremen, Erfurt, Ueltzen (Niedersachsen), Stuttgart, Pfalzgrafenweiler und Lörrach (alle drei Baden-Württemberg). Info: jugend-forscht-mv.de Schülerforschungszentrum: sfz-rostock.de

Rostocker entwickelten eigene Untersuchungsmethode

Für die Untersuchungen bauten die Jugendlichen ein Mikroskop um und eine Software wurde entwickelt, um die Einzeller zu tracken und um ihre Bewegungen auszuwerten. Sie fanden heraus, dass die farblich markierten Polystyrolpartikel die Vitalität beeinträchtigen, aber die Pantoffeltierchen nicht sterben.

„Am Ende haben wir eine Untersuchungsmethode entwickelt, die auf viele Kleinstorganismen anwendbar ist“, fasst August zusammen. So könne auch erforscht werden, ergänzt Dascha, wie sich Mikroplastik auf die unterschiedlichen Kennzeichen des Lebens, etwa Fortpflanzung oder Stoffwechsel, auswirke. „Bei geringem Einsatz von Substanzen kann man ihren Einfluss aufs große Ganze schon sehr früh sehen.“

Ein Jungforscher hat einmal fast aufgegeben

Beim OZ-Fototermin sitzen Dascha, August und Josua in einem Raum, den sie noch gut kennen: im Schülerforschungszentrum Mikro-MINT. Zwei Jahre lang haben sie sich einmal pro Woche hier getroffen, um zu tüfteln, auch um „Durststrecken“ durchzuhalten. Josua sagt dazu: „Ich wollte mal das Projekt abbrechen.“ Hat er aber nicht. „Das Schöne ist ja, dass man ein Ziel hat – dann hängt man sich rein, lernt, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, bekommt nebenbei die Skills, die notwendig sind.“

Vom Segen eines Schülerforschungszentrums

Jetzt sitzen sie noch einmal kurz zwischen Kameras für hochauflösende Bilder, Minicomputern, Mikroskopen, Mikrocontrollern oder 3D-Druckern. Die MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) stehen in diesem Labor, das sich unter dem Dach der Rostocker Christophorusschule befindet und von einem eigenständigen Verein betrieben wird, im Mittelpunkt. Gut die Hälfte der „Jugend forscht“-Projekte von MV wird hier von Wissenschaftlern, zum Beispiel von Lisa-Madeleine Sklarz (32), betreut. Sie sagt: „Solche Forschungsprojekte, wie das von unseren drei jungen Leuten, sind wichtig, um zu verstehen, was auf kleinster Ebene in der Natur passiert. Denn kleinste Dinge haben bereits Auswirkungen.“

Daniel Giese (53) ist Sprecher der Stiftung Jugend forscht e.V. und meint: „Es gibt natürlich keine Garantie, dass die deutschen Nachwuchsforscher in Dallas einen Preis bekommen. Doch allein die Tatsache, sich mit den besten MINT-Talenten messen zu können, ist eine wertvolle Erfahrung.“ Zudem müssen sich alle bei der Projektpräsentation auf Englisch beweisen.

USA-Reise endet mit Urlaub in New York

Jetzt haben die drei Rostocker ihr erstes Studiensemester hinter sich: Dascha studiert in Berlin Physik, August und Josua in Potsdam Informatik. Dascha läuft gern Halbmarathons und paddelt ab und zu, Josua ist Rettungsschwimmer, August spielt Klavier und Gitarre, skatet und programmiert.

„Die Nachricht, dass wir nach Dallas fliegen, war cool. Sie kam unverhofft, überraschend und wir hatten das nicht erwartet“, erzählt Dascha, die im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zur Schule ging (Erasmus-Gymnasium). Über „Jugend forscht“ haben sie sich überhaupt erst kennengelernt (die Jungs gingen auf die CJD Christophorusschule). Nun sind sie befreundet und eine so gute Crew, dass sie nach ihrem Dallas-Abenteuer noch zwei Wochen Urlaub in den USA planen: Zusammen geht es nach Washington und nach New York.