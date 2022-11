﻿Rostocker Jungunternehmer eröffnet Geschäft für Pokémon-Karten in der KTV

Passend zu seinem Online Shop „Crazy Cards EU“ bietet Quentin Kroll (21) Sammlern jetzt eine weitere Anlaufstelle. In dem Laden in der Wismarschen Straße gibt es Produkte, die in der Hansestadt sonst fehlen.

Rostock. Pikachu, Schiggy und Glumanda begleiten Quentin Kroll fast sein ganzes Leben. Schon in seiner Kindheit habe er die Spielkarten gesammelt, auf denen die Pokémon ihren Besitzern fröhlich entgegen lächeln. Heute grinsen die animierten Figuren aus Japan ihn aus den Regalen in seinem kleinen Geschäft in der Wismarschen Straße an. Am Sonnabend eröffnete der 21-Jährige den neuen Laden für Pokémon-Karten in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Ganz neu im Geschäft ist der junge Mann allerdings nicht. Seinen Online Shop "Crazy Cards EU" betreibt er bereits seit mehr als einem Jahr und weiß deshalb auch, dass die Nachfrage nach den Produkten rund um die possierlichen Fantasiewesen groß ist. Vor etwa drei Jahren habe der Hype aus 90ern ein Revival erlebt. Er sei damals darauf aufmerksam geworden, als er auf der Online-Plattform Twitch ein Video sah, in dem ein Sammler die Karten wieder hervorgeholt hatte, so Kroll.

Online Handel mit Sammelkarten wird zum Haupterwerb

Das sei für ihn der Anlass gewesen, wieder einen Blick in die alten Kartons und Alben zu werfen, sagte der 21-Jährige. „Die Sammlung von früher war zu großen Teilen noch da und dann habe ich angefangen, Mystery Boxen zu packen und diese auf eBay-Kleinanzeigen zu verkaufen.“ Die Überraschungspakete kamen bei Sammlern in der Hansestadt gut an und er merkte, dass er eine Lücke im Markt gefunden hatte, so Kroll.

Der Online-Handel sei inzwischen zu seinem Haupterwerb geworden. Bis zu 80 Stunden in der Woche verbringe er damit, Produkte bei Großhändlern zu ordern und weiter zu vertreiben. Das Geschäft laufe gut und werde auch weiterhin der Mittelpunkt seines Gewerbes bleiben.

Dennoch würde er sich sehr freuen, wenn jeden Tag ein paar Kunden den Weg in den kleinen Laden in der Wismarschen Straße finden, so der Jungunternehmer. Die wolle er zum einen mit fairen Preisen und einer qualifizierten Beratung überzeugen. Zum anderen biete er Produkte an, die es in anderen Geschäften in Rostock und der Region nicht gebe.

Normale „Booster Packs“ und japanische Originale in den Regalen

„Ich habe zum Beispiel Karten in englischer oder japanischer Sprache da. Die sind bei einigen Sammlern besonders beliebt.“ Er selbst habe eine Schwäche für die japanische Version, auch wenn er die Sprache nicht beherrsche. „Die Darstellungen sind anders als auf den deutschen Karten und ich mag die Schriftzeichen“, so Kroll.

Aber auch derjenige, der nach den ganz normalen „Decks“ oder „Booster Packs“ sucht, wie Fans die Sets nennen, die ähnlich wie Panini-Sammelsticker in kleine Plastiktütchen gebündelt sind, werde bei ihm fündig. „Und wenn die Oma nicht genau weiß, was sie dem kleinen Timmi zu Weihnachten schenken soll, kann ich ihr auf jeden Fall etwas empfehlen.“

Die ganze Familie ist mächtig stolz auf den 21-Jährigen

In seinem Online-Shop habe er schon einige Stammkunden gewinnen können und auch für den Einkauf im Geschäft existiere eine gewisse Klientel in Rostock, so der Pokémon-Experte, der künftig auch Sammelkarten von „Yu-Gi-Oh!“ und „Magic – The Gathering“ anbieten will, wenn die Nachfrage da ist.

Zur Eröffnung am Sonnabendmittag kamen die Kunden zunächst noch zögerlich. Das neue Angebot müsse sich erst herumsprechen, hieß es. Begleitet wurde der 21-jährige Quentin von seiner sichtlich stolzen Familie. „Ich als Oma finde es toll, dass ein junger Mensch in der heutigen Zeit so einen Schritt macht und sich seinen Traum für die Selbständigkeit erfüllt“, so Ingelore Kroll.

Zur Eröffnung des neuen Geschäfts „Crazy Cards“ in der Wismarschen Straße in Rostock bekam Quentin Kroll einen Kuchen mit Pokémon Pikachu von seiner Familie geschenkt. © Quelle: Katrin Zimmer

Das Geschäft „Crazy Cards“ in der Wismarschen Straße 26 hat wie folgt geöffnet: dienstags 11 bis 15 Uhr, mittwochs 13 bis 18 Uhr, donnerstags 11 bis 15.30 Uhr, freitags 12 bis 18 Uhr, sonnabends 13 bis 16 Uhr. An Mon-, Sonn- und Feiertagen bleibt der Laden geschlossen.