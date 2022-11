Passend zu seinem Online Shop „Crazy Cards EU“ bietet Quentin Kroll (21) Sammlern jetzt eine weitere Anlaufstelle. In dem Laden in der Wismarschen Straße gibt es Produkte, die in der Hansestadt sonst fehlen.

Rostock. Pikachu, Schiggy und Glumanda begleiten Quentin Kroll fast sein ganzes Leben. Schon in seiner Kindheit habe er die Spielkarten gesammelt, auf denen die Pokémon ihren Besitzern fröhlich entgegen lächeln. Heute grinsen die animierten Figuren aus Japan ihn aus den Regalen in seinem kleinen Geschäft in der Wismarschen Straße in Rostock an. Am Sonnabend eröffnete der 21-Jährige den neuen Laden für Pokémon-Karten in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).