﻿Street-Points-Challenge in Rostock: Die Gewinner stehen fest

Auf dem Weg zur Schule oder Kita sammelten Rostocker Kinder im Rahmen der Street-Point-Challenge Punkte und Kilometer. Das Ziel: spielerisch lernen, sich im Verkehr richtig zu verhalten. Nun steht fest, welcher Schule in der Hansestadt das am besten gelungen ist.

Rostock. Die Schulleiterin Beate Westphal der Grundschule am Alten Markt freut sich. Ihre Schule konnte den ersten Platz im Grundschulranking der Street-Points-Challenge im Stadtgebiet der Innenstadt erzielen. Diese wurde von dem Rostocker Softwareunternehmen Pironex entwickelt und soll Kinder dazu animieren, im Straßenverkehr, zu Fuß fitter zu werden. „Das Konzept des Spiels ist simpel, wir haben 37 digitale Boxen in der Umgebung der Innenstadt angebracht. Die teilnehmenden Kinder der Schulen und Kitas bekamen eine Chipkarte, mit der sie an den verschiedenen Stationen Punkte sammeln konnten“, erklärt Thekla Schmidt, Pironex-Projektleiterin.