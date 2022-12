Textiles Know-how kommt in die KTV: Das bietet die neue Manufaktur in Rostock

Rucksäcke und Taschen aus Hightech-Segeln, Teppiche aus tibetischer Wolle und italienischem Samt: Antje und Alexander Reschwamm haben am Samstag ihre „Textile Manufaktur“ in der KTV eröffnet. Ihr fachliches Wissen vereinen die Diplomdesignerin und der Segelmachermeister in ihren Unikaten und haben ein Motto: mit 60 noch einmal durchstarten.