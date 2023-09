﻿Rostocker Kita-Erzieher schwärmen von ihrem Job: „Wir kriegen so viel Liebe zurück“

Rostock. 15 Kinder toben in der integrativen Gruppe im Kitahaus „Sonnenblume“ in Rostock. Betreut werden sie von einer Erzieherin und Heiko Radis. Der 47-Jährige ist einer von acht Erziehern, die in der Kita vom Institut Lernen und Leben (ILL) in Lichtenhagen arbeiten. Mit 25 Prozent männlichen Erziehern liegt die Kindertageseinrichtung über dem bundesweiten Durchschnitt von 7,9 Prozent. Für Heiko Radis und seine Kollegen ist es ein Herzensjob, den immer mehr Männer bereit sind zu machen.

Der gelernte Koch hat schon viele Berufe ausprobiert: „Ich war viele Jahre Soldat und habe danach in der Neptun Werft gearbeitet. Als ich Erzieher wurde, wusste ich, dass ich genau das machen möchte.“ 2011 suchte die Kita, in der seine Mutter arbeitete, einen Eins-zu-eins-Betreuer für ein verhaltensauffälliges Kind. „Ich hatte Lust, mich auszuprobieren und habe gemerkt, dass ich mit Kindern gut umgehen kann.“ Der heute 47-Jährige absolvierte die Erzieherausbildung und arbeitet inzwischen seit sieben Jahren in der „Sonnenblume“.

Zahl der männlichen Erzieher hat sich fast verdreifacht

Männliche Erzieher sind längst keine Seltenheit mehr. Ihre Zahl hat sich deutschlandweit fast verdreifacht. Knapp 53 500 Männer arbeiteten laut Statistischem Bundesamt am 1. März 2022 in der Kinderbetreuung. 2012 waren es noch 18 000. Gerade jüngere Männer wählen den Job. Rund 13 Prozent der Beschäftigten deutschlandweit waren unter 30, nicht mal drei Prozent über 50 Jahre alt. In MV waren 2022 von den 13 928 Beschäftigten des pädagogischen Leitungs- und Verwaltungspersonal 1251 männlich.

Die Kindergärtner Felix Guthoff (l.) und Heiko Radis betreuen im Haus Sonnenblume Kinder wie Mika (5, v. l.), Marie (6) und Ian (6). © Quelle: Ove Arscholl

Tägliche Motivation durch die Freude der Kinder

Ebenfalls in der Kita „Haus Sonnenblume“ arbeitet Felix Guthoff. Der 30-Jährige ist seit Januar als Springer beschäftigt. „Ich wollte schon immer im Bereich der Kinderbetreuung arbeiten. Während der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher habe ich mehrere Praktika gemacht. So bin ich hier gelandet.“

Der Rostocker habe einen Draht zu den Kindern. Das Beste an dem Job: „Wenn ich privat mal nicht so einen guten Tag habe, aber sehe, wie die Kinder sich freuen, mich zu sehen, geht es mir direkt besser.“

Das findet auch Heiko Radis. „Alle freuen sich, wenn man kommt. Es ist auch toll, die Entwicklung der Kinder zu sehen und welche Fortschritte sie machen. Wir bekommen sehr viel Liebe zurück.“

Natürlich gebe es auch die anstrengenden Tage. Aber nicht nur wegen der Kinder. „Wir müssen uns immer mehr um die Eltern kümmern. Die wollen nämlich ganz genau wissen, wo ihre Kinder untergekommen sind und was sie den Tag über so treiben.“

Erzieher können positives Rollenbild vermitteln

Vorurteile von Eltern oder Erzieherinnen haben Heiko Radis und Felix Guthoff noch keine gespürt. „Im Gegenteil, die Eltern sind eher froh, dass ihr Kind beide Geschlechter als Bezugsperson hat. Bei uns sind viele Kinder von Alleinerziehenden. Wir können dann ein bisschen die Vaterrolle übernehmen“, erklärt Radis.

Das betonen auch die Kita-Leiterinnen Anne Meuser und Dora Fischmann: „Die Erzieher können positive Rollenbilder vermitteln. Zum Beispiel, dass es in Ordnung ist, wenn ein Mann Gefühle zeigt.“ Allerdings: Wenn ein Erzieher mal schimpfen muss, klinge das lauter als bei Frauen, „dabei unterscheidet sich die Lautstärke nicht wirklich“, sagt Anne Meuser.

Dora Fischmann (l.) und Anne Meuser leiten die Kita „Sonnenblume“ in Rostock-Lichtenhagen. © Quelle: Ove Arscholl

Warum vor allem Frauen in dem Beruf arbeiten, erklären sich die Leiterinnen so: „Soziale Berufe sind nicht so angesehen, auch wegen der Bezahlung. Das wurde in den letzten Jahren ein bisschen besser.“ Heiko Radis weiß: „Man schult nicht zum Erzieher um, um mehr zu verdienen. Dann hat man vorher quasi nichts verdient.“

