﻿So liefen Kita-Warnstreik und Erzieherinnen-Demo in Rostock

Am Mittwoch sind in Rostock rund 40 Krippen, Kitas und Horte geschlossen geblieben – teilweise ohne Notbetreuung. Grund war ein Streik, zu dem die Gewerkschaft GEW aufrief. Zudem erschienen rund 600 Menschen zu einer Demo, bei der es um die Arbeitsbedingungen in der Branche ging. Viele Eltern und Kinder zeigten sich solidarisch.

Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Mit einem Warnstreik und einer Kundgebung forderten am Mittwoch Erzieherinnen und Erzieher bessere Betreuungsmöglichkeiten in Kindertagesstätten.

Rostock. Wer am 22. März durch Rostock spaziert, kriegt für einen Moment den Eindruck, es sei Wochenende. Es herrschen frühlingshafte Temperaturen, der Stadtkern wirkt lebendig. Zahlreiche Kinder sind mit ihren Eltern unterwegs, laufen Hand in Hand neben ihnen her.

Doch die augenscheinliche Idylle hat einen ernsten Hintergrund. Dass der Nachwuchs einen Familienausflug macht, anstatt Krippe oder Kita zu besuchen, geht auf einen Warnstreik der Erzieherinnen und Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern mit Schwerpunkt in der Hansestadt zurück. Sie haben in rund 40 Einrichtungen die Arbeit niedergelegt. Die Forderung: mehr Geld für die pädagogische Arbeit.

Rostocker Kita-Streik: Wer betroffen war

Betroffen waren die Krippen, Kindertagesstätten und Horte der Träger DRK Rostocker Kinder- und Jugendhilfeverbund und ASB Küstenkinder e.V. – und die hatten bereits im Vorfeld angekündigt, nur in Teilen eine Notbetreuung gewährleisten zu können. Den Verantwortlichen zufolge hatte die Gewerkschaft GEW nach ihrem Aufruf, sich am Warnstreik zu beteiligen, zu spät Bescheid gegeben.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ABS) legte auf Anfrage einen Notfallplan für den Tag vor. Demnach hatten die Kleinsten in Dummerstorf, Bentwisch, Tribsees, Bad-Sülze, Ahrenshagen, Trinwillershagen und Blankenhagen frei. Eine Notbetreuung trotz der Umstände boten Saal, Gresenhorst, Mönchhagen, Klockenhagen und Graal-Müritz. Die restlichen Einrichtungen des Trägers waren ohne Einschränkungen geöffnet.

Ebenso organisierte sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Rostock um und gab Eltern von Kindern, die in die Kitas Lindenpark, Knirpsenland, Lütt Birkenkinner, Haus Sonnenschein und Lebensbaum gehen, die Chance auf eine Notbetreuung. Das galt auch für den Hort der Grundschule Warnemünde und für den Jugendhilfeverbund Blinkfeuer. Weniger Bedarf meldeten Erziehungsberechtigte der Einrichtungen Flotte Waldkäfer, Steppkeland und Butzemannhaus an – daher blieben sie geschlossen. Ähnlich stellte sich die Lage im Hort Goethestraße/Herderstraße dar.

Kita-Kind: „Für mich ist heute ein schöner Tag“

Wie sich so eine spontane Notbetreuung während so einer Aktion gestaltet? Das beschreibt die sechsjährige Leni, die den Vormittag mit 13 weiteren Jungen und Mädchen in der ASB-Kita Zwergengarten in Klockenhagen verbringt, so: „Heute ist es ruhiger als sonst und irgendwie alles anders.“

Auch Ida, die in denselben Kindergarten geht, bemerkt Unterschiede in ihrem Alltag: „Wir haben mit der Krippe zusammen gefrühstückt“, berichtet die Fünfjährige. „Ich habe den Kleinen sogar geholfen. Für mich ist heute ein schöner Tag.“

Erzieherin konzentriert sich auf Demonstration

Die Überzeugung des Mädchens geht auf den Einsatz der Einrichtungsleitung zurück – sie ist trotz allem erschienen. „Meinen Beschäftigten habe ich überlassen, ob sie am Streik teilnehmen oder nicht“, berichtet Diana Berlin.

Diana Berlin ist die Leiterin der Kita Zwergengarten in Klockenhagen. Im Hintergrund sind Ida (5) und Leni (6) beim Spielen zu sehen (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Sie selbst besuche erst die Demonstration am Nachmittag, die im gleichen Zuge angemeldet wurde. Dabei im Fokus: bessere Arbeitsbedingungen in der Branche, zum Beispiel durch mehr Personal. Denn bislang entscheiden in Mecklenburg-Vorpommern die Landkreise und kreisfreien Städte darüber, wie viele Beschäftigte mindestens eingesetzt werden – nach Kassenlage, wie GEW-Sprecherin Manuela Skott kritisierte.

Katrin Martien ist Erzieherin und findet vor allem den uneinheitlichen Mindestpersonalschlüssel in MV fragwürdig. © Quelle: Martin Börner

Auch für Mitarbeiterin Katrin Martien ist das der springende Punkt. „Es sind zu viele Kinder auf einen Erzieher, um jedem individuell gerecht werden zu können“, findet sie. „Das muss sich endlich verbessern.“ Eine Aussage, die der Rostocker Kita-Stadtelternrat und -Landeselternrat, Bastian Schwennigcke, unterstützt. Immerhin gehe es um die bestmögliche Versorgung für den Nachwuchs.

Damit dieser regelmäßig in Krippe, Kindergarten oder Hort kann, sei jedoch „dafür zu sorgen, dass Streiks in dieser Tarifauseinandersetzung nicht mehr nötig sind“, sagt Schwennigcke mit Blick auf die Schließungen.

Kita-Streik: Rostocker Familien zeigen sich solidarisch

Dennoch: Viele Familien in Rostock bringen am Mittwoch Verständnis für die Situation auf, das bestätigt Maren Bley. Sie hat eine zweijährige Tochter und sagt: „Eine gerechte Bezahlung ist wichtig, gerade wenn ich sehe, was die Erzieher leisten müssen.“

Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Rund 300 Erzieherinnen und Erzieher nahmen der GEW zufolge am Streik teil. Insgesamt waren es nach Polizeiangaben rund 600 Menschen. © Quelle: Jens Büttner

Dass die Mutter damit einer großen Gruppe an Unterstützern angehört, zeigt die Kundgebung unter dem Motto „#HerDamit! – Weil uns streiken allein nicht reicht!“. Sie führt vom Hauptbahnhof in die Innenstadt und endet auf dem Neuen Markt. Nach Polizeiangaben sind rund 600 Menschen erschienen – obwohl 250 angemeldet waren –, darunter Beschäftigte in der Kindertagesförderung, Mütter, Väter und die Kleinsten. Auch Letztere haben sich mit knallgelben Warnwesten in Größe XS ausgestattet und rufen mit den Erwachsenen Parolen.

MV ändert Kindertagesförderungsgesetz

Im Landtag in Schwerin wurde fast zur gleichen Zeit das Kindertagesförderungsgesetz des Landes geändert. Es mache den Weg frei für die Einstellung von 260 neuen Mitarbeitern in den Einrichtungen, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Demnach sollen die Auszubildenden in den Kitas in den ersten beiden Jahren nicht mehr als Teil-Fachkräfte in die Berechnung der Stellenpläne einfließen.

Bislang gilt ein Azubi im ersten Jahr zu 30 Prozent als Fachkraft, im zweiten Jahr zu 40 Prozent. Im dritten Jahr sind es 50 Prozent – das soll vorerst aus Kostengründen so bleiben. Heißt: Zwei Azubis im dritten Jahr ersetzen einen ausgebildeten Erzieher.