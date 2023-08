﻿Rostocker klagt über explodierende Benzinpreise: „So geht das nicht weiter!“

Mönchhagen. „Eine Schweinerei ist das“, schimpft Jens Hoffmann. Für knapp 80 Euro hat der Familienvater aus Rostock gerade seinen Audi mit Diesel betankt – für 1,809 Euro pro Liter. „Das kann nicht so weiter gehen!“ Michael Redlin, Bauunternehmer aus Franzburg, sieht die hohen Kraftstoffpreise ebenfalls kritisch. „Aber was sollen wir denn dagegen machen?“, fragt er. „Der Staat kassiert ja immer mit und freut sich über wachsende Steuereinnahmen.“ Günter Böhme, mit Familie auf dem Weg in den Urlaub nach Wustrow auf dem Fischland, kritisiert: „Die Rohölpreise rechtfertigen nicht die Spritpreise.“ Und Herwig Lewy, auf dem Weg in seine Heimatstadt Leipzig, beklagt ebenfalls die „Mitnahmementalität der großen Mineralölkonzerne“.

So oder so ähnlich denken viele Kunden der Avia-Tankstelle in Mönchhagen bei Rostock. Dennoch sind die allermeisten gelassen, freundlich. Betreiber sind die Brüder Alexander und Kay Czerwinski. „Die Kunden wissen, dass wir auf die Spritpreise keinen Einfluss haben“, sagt Alexander Czerwinski, Ex-Weltmeister im Sumo-Ringen und Präsident des American-Football-Vereins Rostock Griffins.

Das sei eben Marktwirtschaft: „Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise.“ Bitter sei die rasante Preisentwicklung der letzten Wochen vor allem „für Menschen auf dem Land, die auf ihr Auto angewiesen sind“. Zum Beispiel, um damit täglich zur Arbeit zu pendeln. Aber Deutschland und weite Teile Europas seien halt energiepolitisch abhängig, mit anderen Wirtschaftsräumen verflochten und im Wettbewerb.

Tanken wird teurer: Trend hält laut ADAC an

„Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Spritpreise fallen“, sagt Czerwinski. „Dann nehmen die Kunden noch was vom Kiosk mit.“ Doch wie sich die Preise für Benzin und Diesel in den nächsten Wochen entwickeln würden, das könne er nicht sagen. „Das wäre Spökenkiekerei“, sagt Czerwinski.

Die Avia-Tankstelle an der B105 in Mönchhagen. © Quelle: Martin Börner

Der ADAC hingegen geht davon aus, dass die Preise in diesem Jahr weiter steigen werden. Grund: Die Rohölförderungen werden voraussichtlich weiter reduziert, gleichzeitig steigt die Nachfrage. Es sei nur eine Frage der Zeit, dass die Zwei-Euro-Marke geknackt werde. Deshalb sollten Kunden an der Tankstelle bei einem akzeptablen Angebot ruhig volltanken, rät der ADAC.

Teurer Sprit: Italiens Tankstellen ziehen den Preisvergleich

In Italien sind die Tankstellen seit einigen Tagen verpflichtet, neben ihren eigenen Spritpreisen auch die regionalen und nationalen Durchschnittspreise für Benzin und Diesel anzugeben. Dies soll eine stärkere Transparenz bei den Preisen garantieren, damit Verbraucher ihre Wahl der Tankstelle besser treffen können.

Hintergrund: Ein Ministerium erhebt täglich – und nicht mehr wie zuvor wöchentlich – die Preise für Benzin und Diesel der jeweiligen Regionen und veröffentlicht diese auf seiner Webseite. Ziel: Jeder Verbraucher soll in der Lage sein, zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt.

Auch eine Idee für Deutschland? Tankstellen-Chef Alexander Czerwinski winkt ab: „Die Kunden können sich ohne Probleme selbst ein Bild machen und über Apps informieren.“

