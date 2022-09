﻿Rostocker Klavierlehrer Jens Hoffmann ist der Diener des Solisten

Weil ein Klavier ein ganzes Orchester ersetzen kann, ist die Arbeit von Jens Hoffmann am Rostocker Konservatorium besonders wichtig. Er ist Korrepetitor und lässt Solisten und Duos glänzen – obwohl er selbst nur in der zweiten Reihe steht.

Rostock. Er steht nur selten im Mittelpunkt und doch sorgt er für die große Bühne des Solisten oder des Duos: Jens Hoffmann ist Klavierlehrer und Korrepetitor am Rostocker Konservatorium. „Das bedeutet, dass ich andere Musiker beim Einstudieren neuer Stücke, aber auch bei Prüfungen, Konzerten oder Wettbewerben statt eines Orchesters begleite. Das ist nur mit dem Klavier möglich, weil es mit seinem großen Tonumfang alle Klangspektren abbilden kann“, erklärt der Pianist. Damit also andere glänzen können, bleibt er in der zweiten Reihe.

Dass der Applaus am Ende eines Stückes nicht unbedingt ihm gilt, scheint dem 46-Jährigen jedoch nur wenig auszumachen. „Ich bin dankbar dafür, dass ich dadurch schon mit Größen der Musikszene zusammenspielen konnte“, sagt Hoffmann. Unter anderem mit Oboist Ramón Ortega Quero, der aktuell im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks musiziert, stand der Rostocker Klavierlehrer schon 2007 auf der Bühne.

Korrepetitor muss Stücke ohne großes Üben beherrschen

Dabei müsste der gebürtige Thüringer eigentlich gar nicht so bescheiden sein. „Er ist ein herausragender Pianist, immer präsent und sehr engagiert“, findet die Direktorin der Musikschule der Hansestadt Rostock, Sabine Franz, nur lobende Worte. Beim Internationalen Frank Liszt Klavierwettbewerb in Weimar wurde er beispielsweise schon Fünfter, auch ist er mehrfacher Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ und spielte in der Norddeutschen Philharmonie. „Jeder will mit ihm spielen, deshalb ist sein Terminkalender auch immer so voll“, ergänzt sie mit einem Lachen.

Das macht die Korrepetition auch so schwer: Jens Hoffmann muss eine große Literaturkenntnis haben und gut vom Blatt spielen können. Er muss sich flexibel und spontan auf Stücke einstellen, ohne großartig üben zu müssen. „Ich erinnere mich noch, als ich einen Tag vor dem Weihnachtskonzert bei der Nussknacker-Suite einspringen musste, weil der ursprüngliche Pianist erkrankte“, gibt der dreifache Familienvater einen Einblick in seinen Beruf.

Eine weitere Herausforderung: Der Korrepetitor muss Rücksicht auf das Spiel der anderen Musiker nehmen. „Es gibt schüchterne und selbstbewusste Musiker, dafür brauche ich eine gewisse Empathie. Ich bin der Diener des Solisten.“

Rostocker ist Klavierlehrer am Konservatorium mit Leidenschaft

Dass Jens Hoffmann das Klavierspielen liebt, zeichnete sich schon früh ab. „Wir hatten schon immer ein Klavier zu Hause und ich mochte Robert Schumanns ‚Album für die Jugend‘“, erinnert sich der 46-Jährige. Als er dann im Alter von acht Jahren in der zweiten Klasse angefragt wurde, ob er nicht selbst auch spielen wollte, war er sofort begeistert. „Ich habe nie ein anderes Instrument ausprobiert.“ Mit zwölf Jahren wechselte er zum Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar – an eine der vier „Kaderschmieden“ für den musikalischen Nachwuchs in der DDR. Für sein Konzertexamen kam er schließlich nach Rostock.

Lehrerkonzert des Konservatoriums Am 24. September um 16 Uhr findet in der Aula des Hauses der Musik das Lehrerkonzert des Konservatoriums statt. 19 Lehrkräfte zeigen dann ihr Können an den unterschiedlichsten Instrumenten und spielen Werke aus verschiedenen Musikepochen. In den 90 Minuten werden unter anderem Stücke von Frédéric Chopin, Yuko Uebayashi und Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen. Auch Eigenkompositionen stehen auf dem Programm. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Schüler. Karten gibt es im Vorverkauf im Sekretariat des Konservatoriums oder an der Abendkasse. Platz ist für etwa 200 Gäste.

An der Hochschule für Musik und Theater hatte er seit 2004 einen Lehrauftrag, im August 2019 wechselte er dann an das Rostocker Konservatorium. Gelegentlich hilft er aber noch an der HMT oder der Young Academy Rostock (Yaro) aus. Aktuell unterrichtet er 22 Klavierschüler. „Es ist eine sehr große Verantwortung, weil wir in der Musikschule die Aufbauarbeit leisten. An der Hochschule herrscht ein ganz anderes Niveau. Bei den Kindern ist die Dankbarkeit und Freude meist größer“, sagt Hoffmann. Was er außerdem schätzt – dass er über zehn Jahre eine persönliche Bindung zu seinen Schülern aufbauen kann. „Die Studierenden sind meist nach sieben oder acht Semestern wieder weg.“

Am Sonnabend, den 24. September, ist Jens Hoffmanns Können zu erleben. In der Aula des Hauses der Musik findet um 16 Uhr das Lehrerkonzert des Konservatoriums statt. Aufgeregt ist er trotz all seiner Erfahrung. „Durch Corona hat man das Auftreten ein wenig verlernt. Aber ich freue mich darauf, wieder vor Publikum und mit meinem Kollegen spielen zu können.“