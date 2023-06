﻿Kleingärtner empört: „Ihr zerstört die grüne Lunge der Stadt“

Rostock. Großaufgebot an Kleingärtnern auf dem Neuen Markt: An die 500 Gartenliebhaber aus Rostock und Umgebung sind am Mittwochnachmittag gekommen, um gegen die Vorhaben der Stadt zu demonstrieren. Sie wollen die 150 Kleingärten in Reutershagen retten, die für den Ausbau der Straßenbahn abgerissen werden könnten.

„Unsere beiden Kinder lieben den Garten. Für uns ist das eine tolle Alternative zum Haus mit Grundstück“, sagen Nele und Paul S. aus Reutershagen. Seit vier Jahren besitzt das Paar eine Parzelle im „Waldessaum VI“. Kommt die Straßenbahn im Westen der Stadt, bedeutet das für die kleine Familie das Aus des Gartenglücks. „Wir müssten uns dann eine neue Parzelle suchen. Leider gibt es in Rostock kaum freie Gärten. Und wir müssten längere Wege auf uns nehmen“, so das Paar.

Nele und Paul S. aus Evershagen haben seit 4 Jahren einen Kleingarten in "Waldessaum VI", in dem auch die beiden Kinder gerne spielen. © Quelle: Sarah Klas

Zeichen setzen vor der Bürgerschaft

Obwohl Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) die Pläne der neuen Straßenbahn-Trasse vorerst stoppte und nun der sogenannte „Korridor Ost“ geprüft wird, wollten die Kleingärtner ein Zeichen setzen. Pünktlich zur Sitzung der Bürgerschaft.

Die SPD-Fraktion, die auch die Demonstration anmeldete, brachte zwei Anträge auf die Tagesordnung der Bürgerschaft: Einen, um die Straßenbahnverbindung zum neuen Friedhof zu erhalten und einen, der festlegt, dass die bestehenden Kleingärten in Reutershagen und der Gartenstadt sowie im Umfeld des Westfriedhofs nicht für Wohn- oder Gewerbegebiete überplant werden dürfen. Beide Anträge wurden jedoch auf mehrheitlichen Beschluss hin vertagt.

Kleingärtner zweifeln an Gründen für Trasse

Viele der anwesenden Kleingärtner fühlen sich verhöhnt: „Wir haben das Gefühl, dass keine anderen Möglichkeiten geprüft werden. Die Begründung, das Gymnasium St. Christopherus müsse durch die Straßenbahn angebunden sein, können wir nicht nachvollziehen“, sagt Hendrik Buß, Vereinschef der Anlage „Waldessaum III“. Viele Kinder des Gymnasiums kämen aus dem Umland und würden die Straßenbahn nicht nutzen, begründet er.

Auch das Ehepaar Marx hat eine Parzelle in der Anlage gepachtet. „Seit mehr als 20 Jahren sind wir Mitglieder. Seit der Rente verbringen wir fast jeden Tag im Sommer dort.“ Die beiden 70-Jährigen stehen dafür ein, die Pläne der Trasse zu stoppen.

Unterstützung aus anderen Anlagen

Die Stimmung am Neuen Markt am Mittwochnachmittag ist erhitzt. SPD-Landtagsabgeordneter Rainer Albrecht eröffnete die Kundgebung und überreichte unter Applaus eine Petition mit rund 10.000 Unterschriften an Oberbürgermeisterin Kröger. Als die zu Wort kam, konnten sich einige Kleingärtner nicht zurückhalten, riefen dazwischen, drückten ihren Frust aus. Ein Kind brach in Tränen aus, als es ans Mikrofon gerufen wurde. Das Thema geht den Betroffenen sichtlich nahe.

Aber auch die, die nicht von einer möglichen Trasse im Westen der Stadt betroffen wären, zeigen sich solidarisch. „Die Stadt geht schlecht mit ihrem Stadtgrün um. Unsere Kleingärten tragen kostenlos zur grünen Lunge der Stadt bei“, sagt Dirk Müller, Vorsitzender der Anlage „Schafweide“ in der Kleintor-Vorstadt. Der Verein wolle den betroffenen Anlagen zur Seite stehen. Sogar aus Berlin seien Menschen gekommen, um für den Erhalt der Kleingärten in Evershagen einzustehen.

