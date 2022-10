﻿Zelten gegen die Erderwärmung: Das fordern die Rostocker Aktivisten mit dem Klimacamp

Hunderte Besucher bei Wildwochen in Dorf Mecklenburg – so geht es heute weiter

Wer wissen will, was Jäger und Landwirte so machen, der ist beim Auftakt der Wildwochen in Dorf Mecklenburg bei Wismar richtig. Es ist ein Fest mit Hunden, Falken und Bienen. Mit Video, wie Jagdhunde apportieren und bewegungslos verharren.