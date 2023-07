﻿Rostocker Kiosk „Klopstocker“ wieder offen: Bier, Burger und Promis

Rostock. Auf der Wiese am Goetheplatz befindet sich neben der Klopstockstraße unter zwei Bäumen verborgen der Kiosk „Klopstocker“. Eigentümerin des kleinen Wagens ist Grit Jerneitzig. Vor 32 Jahren, direkt nach der Wende, gründete die gelernte Sekretärin den Kiosk. Warum? „In der DDR gab es fast keine Pommes zu kaufen, deshalb waren sie nach der Wende sehr beliebt“, erinnert sich Jerneitzig. In den Anfangsjahren waren ihre frittierten Kartoffelsticks der Renner.

Nun, 32 Jahre später, ist der Wagen immer noch derselbe, ansonsten hat sich aber viel geändert. So sind Pommes schon lange nicht mehr die Verkaufsschlager des „Klopstocker“. „Dreißig Prozent des Umsatzes machen Speisen aus, den Rest Getränke wie Bier“, so Jerneitzig.

Band Lord of the Lost hat am Kiosk Bier gekauft

Dieses verkaufe die Rostockerin an Stamm- und Laufkundschaft, manchmal aber auch an Prominente. „Erst neulich hat die Band Lord of the Lost bei mir eingekauft“, so Jerneitzig. Nachdem die ESC-Kandidaten von 2023 als Vorband für Amon Amarth in der Stadthalle auftraten, seien sie auf ein Bier zu Grit Jernetzigs Kiosk vorbeigekommen.

Die Band Lord of the Lost sind 2023 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool angetreten. © Quelle: Martin Meissner/dpa

„Ich konnte das erst gar nicht glauben und habe scherzhaft nachgefragt, ob sie das wirklich sind“, erinnert sich Jernetzig. Die Antwort sei ein knappes „Ja“ gewesen.

Gitarrist der Münchener Freiheit war Kunde

Die Musiker seien aber nicht die ersten Prominenten gewesen, die bei Jerneitzig eingekauft haben. „Vor 15 Jahren war der Gitarrist der Münchener Freiheit, Aron Strobel, bei mir am Kiosk“, erinnert sich Jerneitzig. „Ich war immer großer Fan der Band und habe mich sehr gefreut, ihn bei mir zu haben“, so die Kiosk-Inhaberin.

Doch die Jahre sind auch am „Klopstocker“ nicht spurlos vorübergezogen. Immer wieder habe Jerneitzig mit Graffiti und Schmierereien auf der Vorderseite ihres Kioskwagens zu kämpfen. Und auch die Kundschaft sei nicht mehr dieselbe. Zwar habe sie zwölf Stammkunden, die zuverlässig zu ihrem Kiosk kommen, die Laufkundschaft werde aber weniger. „Früher, da haben die Leute auch einfach so vorbeigeschaut, weil hier ein Kiosk war. Das ist heute anders“, findet Jerneitzig.

„Klopstocker“: Burger sind Kassenschlager

Grund dafür könnte ihrer Meinung nach auch der Trend zu gesundem Essen sein. Das Angebot im „Klopstocker“ ist nämlich kioskklassisch gehalten: Auf der Speisekarte stehen Schnitzel, Bratwurst, Pommes und Kroketten. Das besondere Highlight: Der Cheeseburger für 3,20 Euro. „Der ist auch bei Schülern und Studenten sehr beliebt“, so Jerneitzig.

Allgemein sind die Preise beim „Klopstocker“ verträglich. Für ein Bier bezahlt man nicht mehr als 1,50 Euro, Hamburger kosten 3,20 Euro und für die Portion Pommes werden 1,60 Euro fällig. Ansonsten gibt es noch diverse Süßigkeiten, Zigaretten, Schnaps und alkoholfreie Getränke im Angebot.

Stammkunden genießen Gesellschaft am Rostocker Kiosk

Normalerweise sei auch hausgemachtes Gyros im Angebot, aktuell aber nicht. Denn: Grit Jerneitzig konnte aufgrund eines Trauerfalles in der Familie von Anfang des Jahres bis Anfang Juli den Kiosk nicht öffnen. Mit der Zeit werde es aber auch das Gyros zu kaufen geben.

Stammkunde Wolfgang Fölsch vor seinem Lieblingskiosk. © Quelle: Constantin Krüger

Vermisst wurde der Klopstocker Kiosk die letzten Monate sehr: So zum Beispiel bei Wolfgang Fölsch. Der 62-Jährige ist seit drei Jahren Stammkunde bei Jerneitzig. Am liebsten komme er auf ein oder zwei Bier zum Klopstocker Kiosk. „Ich habe einen Garten hier in der Südstadt, deshalb bietet es sich an, hier einzukaufen“, so der gelernte Gärtner.

Neben dem Getränkeangebot genieße er die Gesellschaft vor dem Kiosk. „Es tut gut, mit den anderen hier zu reden“, so Fölsch. Gelegentlich helfe man sich auch untereinander. Wie? „Na, man gibt sich gegenseitig mal Bier aus“, schmunzelt Wolfgang Fölsch.

