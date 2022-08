Rostock. Für nur einen Euro am Tag können Rostocker ab sofort mit Bus und Bahn durch die Stadt fahren, in der sie leben – zumindest, wenn sie den richtigen Vermieter haben. Mit Stichtag zum 1. August hat der Verkehrsverbund Warnow (VVW) ein sogenanntes Mieterticket eingeführt. Für das zahlen Kunden 365 Euro im Jahr, also umgerechnet 30,42 Euro pro Monat. Im Vergleich zum Einzelpreis ist das nur etwa die Hälfte. 62 Euro kostet eine Monatskarte für Rostock am Automaten, im Jahresabonnement sind es umgerechnet 51,67 Euro pro Monat.

Möglich wird dieser Preisnachlass zum Großteil dank einer Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, das Rostock 2021 als eine von zwölf Modellregionen für Leuchtturmprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausgewählt hatte. Insgesamt 30 Millionen Euro bekommt der VVW demnach für rund 40 verschiedene Ideen, die in dem Projekt gebündelt sind. Eine davon ist das neue Mieterticket, das zunächst die Wohnungsgenossenschaften (WG) Schiffahrt Hafen und Marienehe sowie die BG Neptun ihren Mietern anbieten, indem sie einen Anteil zum eigentlichen Preis der Monatskarte beisteuern.

Genossenschaften: Bewohner können Auto öfter stehen lassen

Gerade in dicht bebauten Gebieten in der Innenstadt sei das Ticket eine sinnvolle Alternative, sagte Roland Blank, Vorstandsmitglied der WG Schiffahrt Hafen, am Donnerstag. Die Bewohner könnten den Pkw öfter stehen lassen oder gar ganz auf das Auto verzichten. Die Nachfrage sei laut Blank durchaus da. So hätten von den 69 Mietern, die die ersten Wohnungen im neuen Brecht-Park in Evershagen bereits bezogen hätten oder beziehen wollen, nur 20 Parteien angegeben, einen Stellplatz zu brauchen. Ausschlaggebend dürfte hierbei allerdings auch sein, dass es sich um sozial geförderte Wohnungen handelt, deren Mieter sich nicht immer ein Auto leisten können oder wollen.

Auf eine hohe Nachfrage nach dem neuen Mieterticket setzen VVW-Chef Stefan Wiedmer (v. l.) und die Vorstände der teilnehmenden Vermieter: Ina Liebing (BG Neptun), Roland Blank (WG Schiffahrt Hafen) und Angie Wohlfeil (WG Marienehe). © Quelle: Katrin Zimmer

Ein Kontingent der zunächst insgesamt 3000 beim Bund angeforderten Mietertickets hat sich auch die Baugenossenschaft (BG) Neptun gesichert. Sie wolle die Mobilität in der Stadt unterstützen, denn auch die gehöre zum Wohnen dazu, sagte Vorstandschefin Ina Liebing. Zunächst müsse das neue Angebot unter den Mietern bekannt gemacht und registriert werden, wie gut es angenommen wird. Sollten mehr Genossenschaftsmitglieder die neue Jahresfahrkarte für 365 Euro kaufen wollen als Tickets beim VVW reserviert wurden, könne die BG Neptun nachbestellen, so Liebing.

Höhere Nachfrage nach Auslaufen des Neun-Euro-Tickets erwartet

De facto können Mieter der Wohnungsgesellschaften, die sich an der Aktion beteiligen, bereits seit dem 1. August das Ticket, das ein Jahr lang im jeweiligen Stadtbereich gilt – auch die WGG aus Güstrow und die Bützower Wohnungsgesellschaft sind dabei – beantragen. Vorlegen müssen sie dafür einen gültigen Mietvertrag.

Die Wohnungsgesellschaft Wiro beteiligt sich nach Angaben von Unternehmenssprecher Carsten Klehn noch nicht an der Aktion, weil noch nicht klar ist, ob und welche vom Bund gesteuerten und geförderten Angebote es nach dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets, das zunächst bis Ende August gilt, geben wird. „Die Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene dazu bleiben abzuwarten. Wir haben einen engen und guten Kontakt zum VVW“, so Klehn.

Ausgestellt wurde laut VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer bisher tatsächlich noch keines der neuen Mietertickets. Das sei darauf zurückzuführen, dass viele Kunden derzeit noch das Neun-Euro-Ticket nutzen. Die ersten Abschlüsse erwarte er deshalb zum 1. September. Sofern die Bundesregierung doch noch länger an der deutschlandweit geltenden rabattierten Fahrkarte festhalten wolle, würden allen Abo-Kunden des VVW die entstehende Differenz zum eigentlichen Preis erstattet, so Wiedmer.

Weitere Spezialtickets in und um Rostock geplant

Gemessen an aktuellen Erhebungen würden im Verbundgebiet, das Rostock und den Landkreis, darunter die Städte Bad Doberan, Güstrow, Bützow, Schwaan und Teterow umfasst, derzeit etwa 240 000 Personen das Neun-Euro-Ticket nutzen. Etwa ein Drittel davon entfalle auf Kunden, die bereits im Vorfeld eine Zeitkarte im Abonnement bezogen, welche in Juni, Juli und August umgewandelt wurde, so Wiedmer.

Neben dem neuen Ticket für Mieter gibt es im Geltungsbereich des VVW bereits weitere Fahrkarten zu vergünstigten Konditionen, beispielsweise für Kinder und Senioren. Rostocker Schüler erhalten seit 2019 ein kostenloses Ticket, Vorschulkinder fahren seit 2021 gratis, Auszubildende seit dem Vorjahr für 365 Euro ein Jahr durch ganz MV. Auch Studenten erhalten mit ihrem Semesterbeitrag einen Nachlass auf ihr Ticket für den ÖPNV. Weiterhin geplant ist die Einführung eines 365-Euro-Tickets für einkommensschwache Fahrgäste. Um dauerhaft so günstige Angebote wie das Neun-Euro-Ticket zu realisieren, bedürfe es definitiv mehr Geld von Bund und Land, so VVW-Chef Wiedmer.