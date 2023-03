﻿Der Rostocker Koggenzieher 2023: Hier können Sie sich alle Veranstaltungen im Video ansehen

Mit dem Wohnmobil in die freie Natur: Diese Urlaubsform wird auch in MV immer mehr beliebt. Begehrt sind allerdings Wohnmobile auch bei Dieben. Und MV liegt in der Diebstahlstatistik relativ weit vorne. Das könnte auch ein „Verdienst“ der Diebesbande sein, die seit Montag in Stralsund vor Gericht steht.