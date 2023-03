Beim Rostocker Kabarettfestival (2. bis 6. März) treten an den ersten drei Abenden jeweils drei Künstlergruppen und Solisten gegeneinander an. Den ersten Ausscheid konnte Hinnerk Köhn für sich gewinnen – denkbar knapp. Er trifft im Finale am Sonntag auf die anderen beiden Sieger des Vorausscheids.

