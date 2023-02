﻿Kabarettfestival startet wieder: Das ist das Programm für den „Rostocker Koggenzieher“

Rostock. Der nächste „Rostocker Koggenzieher“ geht vom 2. bis 6. März über die Bühne. Es ist bereits die 19. Ausgabe des Kabarettisten-Wettstreits, der Kartenverkauf läuft bereits, für das Publikum wird auch ein Streaming angeboten.

Die Vorjury stellte das Programm zusammen

Martina Witte als Leiterin der Bühne 602 ist wieder Gastgeberin des Kabarettfestivals. Das Programm 2023 steht. „Wir haben wieder eine gute Mischung“, sagt Martina Witte über das Bewerberfeld. Zuvor hatte die Vorjury getagt, bestehend aus Martina Witte sowie den Kabarettisten Christopher Dietrich, Erik Raab und Michael Ruschke. Gemeinsam wurde die Auswahl aus den Einsendungen getroffen, neun Bewerber schafften es in den Wettbewerb. „Es ist weniger politisches Kabarett am Start“, sagt Martina Witte über die heutige deutschsprachige Kabarettszene. „Aber wir sind froh, dass wir aus diesem Bereich zum Beispiel die Magdeburger Zwickmühle im Programm haben“, so Witte weiter.

Es gibt den Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenzieher.

Das Festival wurde 2005 in Rostock ins Leben gerufen. „Der Name Koggenzieher hat in der deutschen Kabarettszene einen guten Klang“, erklärt Martina Witte. Der Festivalablauf hat sich bewährt: An drei Tagen treten jeweils drei Teilnehmer gegeneinander an, die Jury entscheidet dann über die Platzierung. Am Finalabend treffen die drei Tagessieger aufeinander. Zum Schluss entscheidet erneut die Jury: Sie vergibt am Abschlusstag den Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenzieher. Dazu wird ein Publikumspreis vergeben, der nach einer Abstimmung unter den Zuschauern erfolgt.

Seit 2021 gibt es den „Koggenzieher“ als Streaming

Die letzten beiden Jahre waren coronabedingt für den „Koggenzieher“ nicht einfach. Als 2021 kein Publikum im Saal möglich war, wurde erstmals ein Streaming angeboten, das auch gut angenommen wurde. 2022 hatte sich das digitale Angebot bereits etabliert. Auf diese Weise wurde auch das potenzielle Publikum erweitert – es konnte nun weltweit das „Koggenzieher“-Programm verfolgen. „Viele haben uns zugeschaut, die uns vorher nicht gesehen haben“, so Martina Witte über diese digitale Möglichkeit. Weit über 1000 Zuschauer verfolgten im vergangenen Jahr den „Koggenzieher“ über das Streaming, „sogar in Amerika hat man uns gesehen“, sagt Martina Witte.

Unterstützer, Freunde und Sponsoren halten Festival die Treue

Die wichtigen Unterstützer, Freunde und Sponsoren sind weiter an Bord. Denn das Festival lebte über die vielen Jahre vom Engagement der Partner. Dazu gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die VR-Bank Mecklenburg eG, die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH. Diese enge Verbundenheit der Stadtgesellschaft mit dem „Koggenzieher“ hat das Festival auch durch die schwierigen Jahre 2021 und 2022 gebracht. Über so viel Solidarität freut sich Martina Witte, Leiterin der Bühne 602.

Im kommenden Jahr steigt der 20. „Koggenzieher“

Der „Koggenzieher“-Preis ist für die erfolgreichen Teilnehmer mit Geld verbunden – für Gold werden dreimal 602 Euro vergeben, für Silber zweimal 602 Euro und für Bronze gibt es einmal 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Moderiert wird das Festival an den ersten drei Wertungsabenden vom Rostocker Duo Fiete und Schiete. Für die Moderation des Finalabends wird der Kabarettist René Sydow nach Rostock kommen, er ist übrigens der „Koggenzieher“-Gewinner des Jahres 2014. Der Gewinner des Goldenen Koggenziehers bekommt am letzten Festivaltag – das ist der abschließende Montag – die Gelegenheit, sein aktuelles Programm auch abendfüllend vorzustellen.

Und das große Jubiläum naht, die ersten Planungen sind bereits im Gange: Im kommenden Jahr soll die 20. Ausgabe des „Rostocker Koggenziehers“ steigen.

19. Rostocker Koggenzieher vom 2. bis 6. März 2023 in der Bühne 602 (18057 Rostock, Warnowufer 55), Karten und weitere Infos zum Programm unter https://www.compagnie-de-comedie.de/rostocker-koggenzieher/