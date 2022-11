﻿ 2000 Kostüme und die Frau dahinter: So feiert das Rostocker „Klamöttchen“ sein Jubiläum

Rostock. Der rote Samtvorhang der Umkleide geht auf und Katrin Roggatz hat sich verwandelt, die Inhaberin des Kostümverleihs „Klamöttchen“ steht in ihrem Laden, doch sieht sie aus wie aus einer anderen Welt. Das dystopische Steampunk-Outfit gehört zu einem ihrer Lieblingskostüme. Sie trägt ein Kleid in rostbraunen Tönen mit schwarzen Akzenten und Spitze. Auf dem Kopf hat sie einen Zylinder, der von ihrem Mann Thomas mit Zahnräder- und Uhrenelementen verziert wurde. Eine runde Sonnenbrille verbirgt ihre blauen Augen.

Mut zum Kostüm – Wie das Geschäft begann

Doch hinter dem Kostüm und der Leidenschaft für das Verkleiden, steckt eine mutige Geschäftsfrau. Während die gelernte Betriebswirtin in einem senfgelben Blazer auf ihrer samtig-roten Couch sitzt, fängt sie an zu erzählen: „Vor 30 Jahren gründete ich in Toitenwinkel ein Kinderbekleidungsgeschäft, in dem ich auch Kinderkostüme zum Verkauf anbot. Irgendwann hatte ich die Idee, dass es viel sinnvoller wäre, diese zu verleihen, und schaffte mir die ersten 100 Kostüme an.“. Nach dem sie Aushänge in verschiedenen Kindergärten verteilte, kamen immer mehr Eltern in ihren Laden und waren von der Leihoption begeistert.

Zehn Jahre später, wurde das Geschäft mit Kinderkleidung immer schwieriger. Die großen Ketten machten der Selbständigen Konkurrenz. Viele Erwachsene fragten sie, warum sie nur Kinderkostüme zum Verleihen anbot. Sie entschied sich, einige Outfits für Erwachsene anzuschaffen, doch ein schließender Kostümverleih setzte ihr ein Ultimatum. „Ich wollte nur ein paar Kostüme und die Besitzerin sagte, entweder alle 200 oder gar keins.“. Sie organisierte 10 000 Mark und 2005 war der Kostümverleih „Klamöttchen“ endgültig geboren.

Leihen statt Kaufen

Seitdem ist der Laden, den sie selbständig mit ihrem Mann Thomas führt, die Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach einem Kostüm abseits des Mainstreams sind. „Die meisten Leute kaufen ein günstiges Kostüm im Internet. Dieses wird dann einmal getragen und landet dann in einer Ecke im Kleiderschrank.“, erklärt Katrin Roggatz. In ihrem Verleih bietet sie die Möglichkeit an, in eine neue Rolle zu schlüpfen. Ihre Outfits gibt es im Komplettpacket mit passender Perücke, Schuhen, Schmuck und Brille. Neben den mittlerweile 2000 Kostümen, passend für Mottopartys oder Fasching, bietet sie auch Bekleidung für saisonale Veranstaltungen an.

Hierzu gehört neben Dirndl, Lederhosen und Weihnachtsmannkostüm auch elegante Abendgarderobe. Bei den Preisen für das Leihen macht sie keine großen Unterschiede und möchte fair bleiben. Die 56-jährige sagt: „Ich finde es schön, wenn ein Kleidungsstück immer wieder für etwas anderes genutzt wird und eine neue Geschichte hinzukommt. Ein Pferdebesitzer lieh sich zum Beispiel ein pompöses Prinzenkostüm, um seiner Freundin, einen märchenhaften Heiratsantrag zu machen.“

Warum verkleiden sich Menschen?

Ihr Kundenstamm für Abendgarderobe ist vielseitig. Von Jugendlichen, die sich Anzug und Abendkleid für die Abschlussfeier leihen, bis hin zu Ballbesuchern ist alles dabei. „Einmal lieh sich sogar ein bekannter Politiker einen Frack bei uns, weil er bei der Queen eingeladen war.“.

Die Selbständige und ihr Mann haben ein Gespür dafür, was die Leute haben wollen, und lassen sich immer wieder neue Ideen einfallen. Deshalb bietet sie ihre liebevoll eingerichtete Ladenfläche mit roten Sofas, einem alten Klavier und dem riesigen Kostümfundus auch für Veranstaltungen an.

Es ist möglich Kindergeburtstage und Fotoshootings zu buchen, doch ein besonderes Highlight sind Kostümpartys für Erwachsene. Sie sagt: „Wir bieten eine Zeitreise an. Hier beginnen wir bei Barock und bewegen uns dann weiter in die 20er und kommen bei den Hippiekostümen der 60er Jahre an. Man merkt, wie das Verkleiden die Menschen verändert, mit der passenden Musik zu jeder Epoche fangen sie an, sich anders zu bewegen und jemand anderes zu werden.“.

Während sich Katrin Roggatz in eine Steampunkerin verwandelt und Thomas Roggatz sein schönstes Oktoberfest-Outfit anzieht, erklären sie aus ihrer Sicht, warum Menschen Freude an Kostümen haben. „Im Kostüm begegnen sich alle auf Augenhöhe, sie können ihre Rollen in der Gesellschaft ablegen und in eine neue schlüpfen. Wer beispielsweise schüchtern ist, kann im Schutz des Kostüms eine ganz andere Seite von sich preisgeben.“