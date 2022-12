﻿Rostocker Krankenschwester nach Corona-Impfung seit einem Jahr krank: „Ich bilde mir das nicht ein!“

Rostock. Vivien Villwock lächelt viel und redet ohne Punkt und Komma. Sie wirkt wie eine lebensfrohe junge Frau. Der Eindruck täusche, sagt die 37-Jährige. In Wirklichkeit sei sie schwer krank und jedes Gespräch für sie ein immenser Kraftakt. „Ich weiß schon jetzt, dass ich morgen zu nichts zu gebrauchen sein werde“, sagt sie, als wir uns mit ihr zum Interview treffen. Um den Termin hat sie gebeten. Weil sie reden und ihr Schicksal mit anderen teilen möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 14 Monaten ist sie krankgeschrieben. Ungewiss, ob sie jemals wieder in ihrem Job als Krankenschwester arbeiten wird. Noch schlimmer für Vivien Villwock: Für ihre beiden kleinen Kinder, mit denen sie in der Nähe von Rostock lebt, könne sie nicht die Mutter sein, die sie gern sein möchte. Der Grund: Seit ihrer zweiten Corona-Impfung habe sie mit massiven Beschwerden zu kämpfen.

Lesen Sie auch

Rückblick: Im Sommer 2021 lässt sich Vivien Villwock zweimal mit dem Wirkstoff Moderna impfen („Ohne Bedenken“) – zunächst ohne ungewöhnliche Nebenwirkungen. Einige Wochen nach dem zweiten Impftermin habe sie plötzlich einen heftigen Magen-Darm-Infekt bekommen. „Da hatte ich schon das Gefühl, das ist ’ne andere Hausnummer.“ Kaum dass sie wieder arbeiten konnte, habe sie plötzlich hohes Fieber bekommen. „Ich konnte nicht mehr reden vor Luftnot und Schmerz. Ich fühlte mich so krank, dass ich dachte, das schaff’ ich nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Arzttermine, keine Diagnose

Die folgenden Monate beschreibt Vivien Villwock als Odyssee. Sie habe sich bei Ärzten unterschiedlichster Fachbereiche vorgestellt – Kardiologen, Radiologen, Lungen- und Nervenärzte. Verdachte wie Lungenentzündung und Leukämie standen im Raum. Eine zufriedenstellende Diagnose habe sie nicht bekommen, stattdessen Sätze, wie zum Beispiel „Sie müssen Geduld haben, das gibt sich“. „Doch ich wurde nicht gesund, im Gegenteil. Allein mich morgens anziehen, war so anstrengend, dass ich danach vor Erschöpfung wieder eingeschlafen bin.“ Beängstigend für die junge Mutter: Mehrmals sei sie weggenickt, während ihre Kinder – damals zweieinhalb und fünf Jahre alt – um sie herum spielten.

Mancher Arzt habe sie zum Psychologen überweisen wollen, ihre Leiden seien psychosomatisch. Ja, sie fühle sich manchmal wie in einem schlechten Film. „Aber ich bilde mir das nicht ein!“ Sie ist sicher: Die Covid-Impfung ist schuld an ihrer Lage. Offiziell bestätigt worden sei ihr das zunächst nicht – weil impfassoziierte Beschwerden zu wenig erforscht und noch immer ein Tabu-Thema seien, glaubt Vivien Villwock.

Ähnliche Symptome bei Post-Vac-Syndrom und Long Covid

Die Corona-Impfung rettet Leben. Starke, anhaltendende Nebenwirkungen nach einer Covid-Impfung seien extrem selten, sagt Prof. Dr. Micha Löbermann, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten an der Unimedizin Rostock. Welche Nebenwirkungen auftreten können, darüber gebe es inzwischen gute Erkenntnisse. „Darauf darf man sich aber nicht ausruhen, sondern muss auch andere Ursachen in Betracht ziehen.“ Es sei wichtig, bei jedem Patienten genau abzuklären, ob dessen Beschwerden tatsächlich ein Impfschaden seien oder nicht doch eher Symptome für andere Krankheiten seien könnten, etwa Autoimmunerkrankungen. „Je weniger klassisch die Symptome sind, desto schwieriger wird es, sie zuzuordnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In sehr seltenen Fällen kann die Impfung zu anhaltenden Krankheitssymptomen führen, die denen von Long Covid ähneln. Man spricht von dem Post-Vac-Syndrom. Das Universitätsklinikum Marburg bietet mit der „Post-Vax-Ambulanz“ eine der wenigen Anlaufstellen in Deutschland für Patienten mit Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung und für Patienten mit Long Covid an.

Auch Vivien Villwock hofft auf einen Termin. „Ich bin dort seit Juni gemeldet und warte noch auf eine Rückmeldung, aber sie sind bereits im Herbst 2023 mit der Terminvergabe. Bis dahin sind alle meine Beschwerden chronisch geworden“, fürchtet sie. In Rostock habe ihr bisher keiner helfen noch eine zufriedenstellende Diagnose stellen können. „Sobald ich meine Beschwerden mit der Corona-Impfung in Zusammenhang bringe, gehen sofort die Türen zu“, beklagt Vivien Villwock. Ihr sei es letztendlich egal, woher ihre Leiden rührten. „Ich will nur, dass man mir hilft.“

Extreme Erschöpfung, Schmerzen und Brainfog

Vom 27. Dezember 2020 bis zum 30. Juni 2022 sind bundesweit mehr als 182 Millionen Impfungen zum Schutz vor Covid-19 durchgeführt worden. Beim Paul-Ehrlich-Institut gingen in diesem Zeitraum Meldungen über 323.684 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen ein. Darunter fallen auch Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen.

Letztere plagen Vivien Villwock seit Monaten. Hinzu kommen Beschwerden, wie beispielsweise extreme Erschöpfung (Fatigue), das Gefühl eines vernebelten Kopfes (Brainfog), Vergesslichkeit, Lichtempfindlichkeit, Kurzatmigkeit, Taubheitsgefühle in den Händen. Beschwerden die Betroffene aus dem Leben reißen können.

Arbeit, Freizeit, Familienleben – ihr gewohnter Alltag funktioniere nicht mehr, sagt Vivien Villwock. Ihre Symptome verschlimmerten sich durch kleinste körperliche, emotionale oder geistige Anstrengung. „Ein langes Gespräch genügt und mein Akku ist leer.“ Das spüre sie aber zeitverzögert – manchmal zwei Stunden später oder erst am nächsten Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückhalt vom Mann und anderen Betroffenen

Die 37-Jährige ist verzweifelt. Verstanden fühlt sie sich nur von ihrem Mann. „Er glaubt mir und unterstützt mich sehr.“ Rückhalt hole sie sich auch von anderen Betroffenen aus ganz Deutschland, mit denen sie sich via Kurznachrichtendienst über Behandlungsmethoden austauscht. „Das ist keine Gruppe von Verschwörungstheoretikern, sondern ein Zugriff auf neueste Studien und Erfahrungsberichte von Menschen, denen es ähnlich geht wie mir“, betont Villwock.

Mit 37 Jahren Behinderten-Ausweis

Im August dieses Jahres habe sie sich mit Corona infiziert. „Mit heftigem Verlauf.“ Seitdem hätten sich auch die Symptome, unter denen sie seit Monaten leide, wieder verschlechtert. Vor wenigen Tagen sei ihr Antrag auf einen Behindertenausweis mit Grad 50 bewilligt worden und eine Ärztin habe ihr den Impfschaden bestätigt. „Es fühlt sich komisch an und ich möchte schreien: Ich hab’s euch doch gleich gesagt!“

Anlaufstellen für Post-Vac-Betroffene Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg bietet mit der „Post-Vax-Ambulanz“ eine Anlaufstelle für Menschen an, die Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung haben oder an Long Covid leiden. Wer hier Hilfe suchen möchte, kann sich per Mail unter post-covid-impfung.mr@uk-gm.de an die Ambulanz wenden. Betroffene haben zudem online unter nebenwirkungen-covid-impfung.org ein Forum eingerichtet, um sich austauschen zu können.

Sie sei nach wie vor keine Impfgegnerin, beteuert Vivien Villwock. „Gerade für Menschen aus Risikogruppen ist es bestimmt hilfreich, sich impfen zu lassen.“ Sie selbst werde sich aber nicht erneut gegen Covid immunisieren lassen. Dafür sei zu viel passiert. Sie habe nur einen Wunsch: wieder gesund werden und ihr früheres Leben zurückbekommen.