﻿Rostocker Kreuzfahrthafen in der Krise: Außer Aida kommen kaum noch andere Schiffe

Rostock. Die Rekordzahlen aus der Vor-Corona-Zeit – der einst größte deutsche Kreuzfahrthafen wird sie auf absehbare Zeit nicht mehr erreichen: Nach OZ-Informationen rechnet der Rostocker Hafen für 2024 zwar mit mehr Anläufen von Kreuzfahrtschiffen als in diesem Jahr, das Niveau von 2019 wird Rostock aber auf absehbare Zeit nicht mehr erreichen. Im Jahr vor der Pandemie zählt der Hafen noch mehr als 200 Anläufe.

„Die Nachfrage ist im englischen und amerikanischen Reisemarkt verhalten und nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren“, sagt Christian Hardt, Kreuzfahrtchef bei Rostock Port. Im Klartext: Briten und Amerikaner meiden die Ostsee. Die Hoffnungen des Kreuzfahrthafens ruhen nun auf deutschen Reedereien – vor allem auf dem „Lokalmatador“ Aida Cruises.

Das Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ am Liegeplatz 8 und vor dem neuen Kreuzfahrtterminal in Warnemünde © Quelle: OZ

Putin vergrault Gäste aus Übersee

Rostock bekommt wie kein zweiter deutscher Kreuzfahrthafen die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu spüren: Denn aus Sicht amerikanischer und britischer Touristen ist die Ostsee kein absolut sicheres Fahrtgebiet mehr, mit St. Petersburg sei zudem einer der beliebten Häfen auf den Törns weggefallen. „Hinzu kommen die deutlich gestiegenen Flugpreise. Die machen es für Gäste aus Übersee unattraktiv“, sagt Rostock-Port-Mann Hardt.

Bereits in diesem Jahr musste Rostock gleich reihenweise Stornierungen von Anläufen hinnehmen – von großen amerikanischen Reedereien, wie Norwegian Cruise Line, Viking oder auch der Aida-Schwester Princess Cruises. Deutschsprachige Reedereien dominieren künftig das Geschäft an der Warnow – neben Aida auch Tui Cruises und MSC. In diesem Jahr rechnet Rostock mit 130 Anläufen, bis Ende Juli 2023 sind bereits knapp 250 000 Gäste in Warnemünde an Bord gegangen.

Aida kommt häufiger in den Heimathafen

Sind Kreuzfahrten „out“? Nein, sagt Kreuzfahrt-Manager Hardt. „Im Gegenteil. Die Schiffe, die bei uns festmachen, sind in der Regel fast ausgebucht.“ Ein Trend macht Rostock Hoffnung – „Homeporting“. „Immer mehr Gäste entscheiden sich für eine Kreuzfahrt, die im eigenen Land startet. Sie können bequem mit Bahn oder Auto anreisen, sparen sich den Stress am Flughafen und lange Flüge.“

Christian Hardt ist Kreuzfahrtdirektor bei Rostock Port. © Quelle: Frank Söllner

Das bestätigt auch Deutschlands größte Kreuzfahrtreederei, Aida Cruises. „Die Nachfrage nach Kreuzfahrten gen Norwegen und Skandinavien ist weiter groß. Von unseren derzeit zwölf Schiffen sind im Sommer zehn in deutschen Häfen positioniert. Das wird 2024 ähnlich sein“, sagt Aida-Sprecherin Kathrin Heitmann.

Im „Heimathafen“ Warnemünde wird der Branchenprimus sein Engagement im kommenden Jahr sogar ausbauen: 69-mal sollen „Aidamar“ und „Aidadiva“ im kommenden Jahr in Warnemünde festmachen (2023: 52 Anläufe). Zwei Drittel aller bisher bestätigten Anläufe entfallen damit auf die Kussmund-Schiffe.

Allerdings: In Norwegen wächst die Kritik am zunehmenden Kreuzfahrttourismus, im wichtigen Hafen Bergen wurde bereits über eine „Sondersteuer“ diskutiert. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb Aida ein anderes skandinavisches Land in den Fokus nimmt, mehr und mehr Reisen dorthin anbietet: „Island steht bei unseren Gästen derzeit ganz oben auf der Beliebtheitsskala“, sagt Sprecherin Heitmann.

