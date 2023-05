Zwei Fahrräder stoßen zusammen: Rostockerin schwer verletzt

Rostock . Eine 48-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrradfahrer am Montagabend in Rostock schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge fuhr sie in der Friedrichstraße im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt neben einem weiteren Radfahrer.

Die beiden berührten sich seitlich, so dass sie stürzten. Eine von ihnen musste, wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.