﻿Rostocker KTV verwüstet: Spargel-Familie schreibt offenen Brief an Hansa Rostock

Rostock. Eine Erdbeerbude liegt in Asche, ein Spargelhäuschen in Trümmern, vor einem Kiosk sind nur noch Aschereste einer Mülltonne übrig. Es scheint, als sei in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Sturm der Verwüstung durch die KTV gezogen – in der Nacht nachdem emotionalen Heimsieg des FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig.

In einem offenen Brief, der auf dem sozialen Netzwerk Facebook kursiert, richten die Betreiber der zerstörten Spargel-Bude klare Worte an die Vandalen – und fordern eine klare Positionierung des Rostocker Fußball-Clubs ein. „Die Bude wurde irreparabel zerstört“, heißt es dort. „Zufälligerweise nachdem in Rostock der Klassenerhalt unserer Kogge gefeiert wurde.“ Den Betreibern vom Gutshaus Neu Wendorf sei bewusst, dass der Großteil der Fans ihre Freude in Gesang, guter Laune und Euphorie ausdrückt und nicht in Zerstörungswut. „Jedoch ist man durch vergangene Tatbestände – wie die brennende Erdbeere von Karls Erlebnis-Dorf an der gleichen Stelle – schon vorbelastet“, heißt es weiter.

Die Spargelbauern hoffen, dass der Brief bis zu den Verantwortlichen des FC Hansa gelangt und, dass „sich diese öffentlich von solch einem Verhalten distanzieren“. Zwar sei der finanzielle Schaden auf den ersten Blick nicht groß, dennoch: „Solche Taten wirken demoralisierend.“

https://www.facebook.com/photo?fbid=6468187116574784&set=pcb.6375362069151628

Nach Zerstörung: Spargelhäuschen am Rewe entfernt

Den Standort gibt das regionale Unternehmen nun auf. „Wir werden es nicht erneut aufbauen“, sagt Verena Eben, Ehefrau des Inhabers Hans-Hellmuth Eben. Das Risiko sei zu groß. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro für die Bude. Dazu kommen die Erlöse, die uns bis zum 24. Juni, wenn wir die Bude eigentlich abgebaut hätten, fehlen werden.“ Nach der Veröffentlichung des Briefes hat die Familie in kurzer Zeit viel Hass erlebt. da die Familie nach einem offenen Brief an den FC Hansa zum Vorfall bereits viel Hass abbekommen habe. Eine Anzeige haben sie dennoch erstellt – die Polizei ermittelt gegen unbekannt.

Feuerteufel ziehen nach Hansa-Spiel durch KTV

Doch nicht nur Zerstörungswut war zu erleben. Gebrannt hat es an einigen Stellen auch. „Bei mir ist so etwas das erste Mal passiert, an anderen Stellen schon häufiger“, sagt Hannes Roller, Inhaber des Kiosks „Los Spätos Hermanos“. Unbekannte zündeten in der Nacht zu Montag die Papiertonne vor seinem Haus neben dem Kiosk an. Er erinnert sich an Nächte, in denen auch die in den Boden eingelassenen Tonnen in der Straße brannten. „Was hat man davon? Diejenigen denken nicht an die Konsequenzen. Zum Glück hat nur die Tonne gebrannt.“

In der Waldemarstraße wurde in Höhe des Spätis Los Spätos Hermanos eine blaue Tonne mit Papier angezündet. © Quelle: Martin Börner

Die Entsorgung solle um die 150 Euro kosten. Um die Tonnen vor weiteren Überfällen zu schützen, müsse die Hausverwaltung wieder Geld in die Hand nehmen. Wer die Täter waren, weiß Roller nicht und möchte auch nicht mutmaßen. Er gibt bloß den Tatzeitraum, in der Nacht nach dem Hansa-Spiel, zu bedenken.

Fanmarsch sorgt auch für positive Erinnerungen

Während einige Einwohner der KTV eine düstere Bilanz aus der Nacht ziehen, gibt es jedoch auch andere, die an den bildstarken Fanmarsch vor dem Spiel erinnern. Eine Wolke aus Blau, Rot und Weiß begleitete die Gruppe aus rund 4000 Fans.

Für Sandra Schnur, Mitarbeiter Bäckerei Nowak, war der Aufmarsch der Hansa-Fans am Samstag beeindruckend. © Quelle: Martin Börner

„Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich dieses Meer aus Blau und Weiß gesehen habe“, erinnert sich Sandra Schnur. Die Mitarbeiterin der Bäckerei Nowak in der Schillingallee hat schon viele Heimspiele erlebt, der Marsch war für sie aber etwas Besonderes. Da die Schillingallee die Endstation des Fanmarsches war, hatte die Verkäuferin drinnen gut zu tun. Draußen zündeten Hansa-Fans Knaller. „Aber das hielt sich in Grenzen. Es war sogar verhältnismäßig ruhig“, so Schnur.

Anwohner nahmen Fanmarsch gut auf

Sozialpädagogin Claudia Lübcke vom Soziale Bildung e. V. am Margaretenplatz findet: „Jugendliche wollen sich irgendwo treffen. Der Margaretenplatz ist attraktiv. Vandalismus findet hier nur selten statt, mal zu den Hansaspielen.“ Zweimal habe sie den Verkaufsstand von Karls abgebrannt gesehen. 2021 und am Montag. Inzwischen steht ein neues, leuchtendrotes Erdbeerhäuschen auf dem Platz. Karls-Inhaber Robert Dahl kann zu den Tätern nichts sagen. Es läuft eine Anzeige gegen unbekannt.

Sozialpädagogin Claudia Lübcke von „Soziale Bildung" am Margaretenplatz mag die KTV eigentlich gerne und hat bisher nur in Ausnahmefällen Vandalismus erlebt. © Quelle: Martin Börner

Anwohner rund um den Fanmarsch am Sonntag waren zufrieden mit dem Benehmen der Fans. Auch wenn es geknallt und geraucht hatte, Bierdosen und Raketenabfälle auf den Straßen rumlagen, sei es nicht schlimmer als sonst gewesen. Günther Kalies beobachtete die Fans von seiner Wohnung am Lindenpark aus. „Mir macht es Sorgen, dass die schon so früh mit dem Alkohol angefangen haben. Ansonsten war es beeindruckend zu beobachten, wie viele das waren.“ Mit seiner Frau fuhr der 83-Jährige danach am Hauptbahnhof vorbei und zählte an die 70 Streifenwagen. 700 Beamte waren an dem Tag im Einsatz.

