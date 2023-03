﻿Rostocker Künstler Christoph Knitter: „Scheitern gehört zur Kunst dazu“

Mit seinen Arbeiten will der Grafiker, Maler und Performance-Künstler Christoph Knitter aus Rostock irritieren: Dafür geht der 33-Jährige an seine körperlichen Grenzen und darüber hinaus. Seine Werke werden bei der OZ-Kunstbörse versteigert.

Rostock. Christoph Knitter ist alles andere als konventionell: Das merkt man schnell, wenn man sein Rostocker Atelier, das „Studio 36“, in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt betritt. Auf den ersten Blick wirken seine farbigen Pastellzeichnungen lebensbejahend und harmonisch. Doch der Eindruck täuscht: „Life is a gift I never asked for“ (2022) steht unter einem Blumenstillleben im historischen Goldrahmen. Auch die Zeile „We are ruined“ will nicht so recht zu seinem expressiv anmutenden „Flower Bouquet“ (2023) passen.