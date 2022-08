Die Inhaberin des Friseursalons Vollwerkstil Lena Graunke ist nicht nur eine Künstlerin an der Schere. Sie hat die Kunst auch direkt in ihren Salon geholt. Verschiedene Künstler aus der Region stellen ihre Werke in ihrem Laden aus.

