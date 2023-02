﻿Warum Rostocks Kunsthalle jetzt auch die Mona Lisa zeigen könnte

Rostock. So sieht die Kunsthalle nach der Sanierung aus.

Rostock. Dicke Luft? Von wegen! In Rostocks neuer alter Kunsthalle herrscht nach der Sanierung allerbestes Klima. Für die Besucher und für die Kunstwerke. Schließlich wurde während der mehrjährigen Bauphase vor allem die Technik erneuert und modernsten Anforderungen angepasst. „Was das angeht, könnten wir jetzt sogar die Mona Lisa ausstellen“, sagt Kunsthallen-Leiter Jörg-Uwe Neumann. „Nur was die Sicherheitstechnik betrifft, müssten wir dann vielleicht noch mal schauen“, schiebt er schmunzelnd hinterher. Der 62-Jährige ist glücklich über das Sanierungsergebnis, das sich auch die Rostocker bald anschauen können.

Wie der genaue Zeitplan aussieht, weiß Uwe Hintze, der als Projektleiter beim städtischen Immobilienbetrieb KOE für die Kunsthalle zuständig ist. „Ende Februar wollen wir mit unserem Teil der Bauarbeiten fertig sein“, sagt er. Bis die ersten Besucher Einlass erhalten, dauere es aber noch etwas. Denn unter anderem das Café und der Eingangsbereich müssten dann noch fertiggestellt werden. Zudem könne die Neugestaltung der Außenanlagen witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden rund zehn Millionen Euro für die erste Generalsanierung seit Eröffnung des Hauses 1969 investiert. Eine Menge Geld, obwohl auf den ersten Blick nach fast zweieinhalb Jahren Bauzeit vieles beim Alten geblieben ist. „Aber genau das war ja auch der Auftrag“, sagt Hintze – die Kunsthalle in ihrer Einmaligkeit zu bewahren, aber trotzdem so aufzustellen, dass das Haus für die nächsten Jahrzehnte gut gerüstet ist.

Fahrstuhl ermöglicht barrierefreien Zugang

Und das funktioniere unter anderem über einen neu eingebauten Fahrstuhl, der Besucher auf alle Ausstellungsebenen bringt. Sogar der WhiteCube ist nun barrierefrei mittels einer Art Hebebühne zu erreichen. Ganz entscheidend sei die Veränderung bei der Klimatisierung des Gebäudes: „Während das Untergeschoss nur belüftet wird, ist das Obergeschoss klimatisiert“, sagt der Projektleiter vom KOE. Beide Geschosse seien durch Glasschleusen voneinander getrennt.

Uwe Hintze vom städtischen Immobilienbetrieb KOE hat die Sanierung der Kunsthalle als Projektleiter begleitet. Hier steht er im neuen Technikraum. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Damit die Kunsthalle nicht nur visuell ansprechend ist, wurden in den Decken auch noch spezielle Akustikplatten eingebaut, die sich unauffällig in die vorhandene Struktur einfügen. Apropos Decke: „Im gesamten Obergeschoss wurde eine neue Glasdecke eingezogen, die rein optisch der ursprünglichen nachempfunden ist“, erzählt Hintze, der sich bei der Sanierung der Kunsthalle eng mit den Denkmalschützern abgestimmt hat. So wurden auch andere Originalelemente, wie die Türen und deren Griffe, nicht ausgetauscht, sondern lediglich aufbereitet.

Kunsthalle: Neue Büros und moderne Sanitäranlagen

Der Denkmalschutz galt allerdings nicht für die Toiletten. Denn die Sanitäranlagen, denen bis zuletzt noch der Charme der DDR-Zeit anzusehen war, sind nun hell und modern gefliest. Gänzlich umgestaltet wurde auch der Café-Bereich im Erdgeschoss, der sowohl von der Kunsthalle selbst als auch unabhängig vom Museumsbesuch – beispielsweise bei Spaziergängen – zugänglich ist.

Für Kunsthallenchef Neumann gehören neben der Kunst sowohl kulinarische Angebote als auch ein schön gestalteter Shop untrennbar zu einem modernen Ausstellungshaus dazu. „Denn unsere Besucher schenken uns ja ihre Freizeit. Und die sollen sie bei uns gut verbringen können.“

Angenehme Bedingungen sollten natürlich auch die Mitarbeiter bekommen. Das Team konnte vor gut drei Wochen bereits aus den Containern, die während der Bauzeit als Büro genutzt wurden, in die neuen Räume umziehen.

Erste Ausstellung sind Werke aus der Sammlung

Der aufwendigste Teil sei laut den Verantwortlichen aber die Sanierung der markanten Fassade gewesen. Denn rund um die Kunsthalle sind insgesamt 1200 Zementsteinplatten befestigt. „Und alle wurden von Hand kontrolliert“, erklärt Frank Steinbach, der die Bauüberwachung innehat.

Ein großer Teil der alten Platten konnte zudem nicht wieder verwendet werden. „Vor allem die von der Straßenseite, da haben die Abgase der Trabis mehr auf die Verwitterung eingewirkt als das Grün auf der anderen Seite“, so Steinbach. Der Unterschied zwischen alten und neuen Platten würde jetzt vor allem dann sichtbar, wenn es regnet und eine Art „Patchwork-Muster“ gebildet werde.

Einen Mix aus Neuem und Altem plant Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann auch zur Wiedereröffnung des Hauses im April, spätestens Anfang Mai. „Dann geht es erst einmal um unsere Kern-DNA: Wir wollen Werke aus unserer umfangreichen Sammlung zeigen. Sowohl bekannte als auch Neuerwerbungen, die durch die neuen Räume ganz besonders in Szene gesetzt werden können“, macht er neugierig auf Kommendes.