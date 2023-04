﻿Rostocker Kunstkoffer: Hier können Kinder kostenlos kreativ werden

Rostock. Sie schneiden, kleben, malen und töpfern. Kinder im Grundschulalter können zwei Mal pro Woche beim „Kunstkoffer“ kostenlos ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Künstlerinnen Rahel Tierbach und Benita Hahn bieten das Kunstprojekt in Dierkow und Toitenwinkel an. Weil es „nullschwellig“ ist, sei der Kunstkoffer laut Benita Hahn eine tolle Möglichkeit für Kinder aus Familien mit wenig Geld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Konzept entstand 2004 in Wiesbaden, damals aus der Not heraus. Weil dem Künstler Titus Grab das Geld fehlte, einen Raum anzumieten, packte er seine Malsachen in einen Handwagen, den er jede Woche Kindern in Wiesbaden zur Verfügung stellte. Das Konzept war geboren, viele Städte deutschlandweit zogen mit.

Kunstkoffer soll bald an drei Terminen stattfinden

Im Mai 2021 brachte Benita Hahn den Kunstkoffer nach Rostock. Sie arbeitete mit ihrer Kunst-Kollegin Rahel Tierbach (33) gerade an einem Projekt im Zukunftsladen in Dierkow – und überzeugte Tierbach von der Idee. Mit 18 000 Euro hat das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen das Projekt im vergangenen Jahr gefördert. Die Förderung soll 2023 fortgesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anna Heyn (l.) und Benita Hahn malen auch gerne mal mit, wenn der Kunstkoffer stattfindet. © Quelle: Ove Arscholl

Aktuell läuft das Winterprogramm für die Kinder. Jeden Dienstag bringt Rahel Tierbach Basteltüten zum Spielplatz Dierkow-Zentrum. Ab Mai können Kinder wieder ab 15 Uhr vor Ort malen und basteln. Benita Hahn sitzt an jedem Donnerstag im Zukunftsladen am Toitenwinkler Sternplatz ab 15 Uhr – bereit, um den kleinen Künstlern zu helfen und Ideen zu liefern.

Lesen Sie auch

„Wir sind kein Betreuungsprogramm“, betont die 42-Jährige. Deshalb sollen Eltern gerne mitkommen – gerade bei den jüngeren Kindern. Donnerstags bekommt die freie Künstlerin Unterstützung von Helge Griem (26). Ab Mai, wenn der Kunstkoffer draußen vor dem Zukunftsladen stattfinden wird, soll es einen zweiten Termin montags in Toitenwinkel geben. Anna Heyn (20) wird dort aushelfen, die bis zu 25 Kinder zu betreuen.

Keine Kosten, keine Anmeldung, nur Kunst

„Zu uns kommen viele Stammkinder. Aber die Aktion spricht sich auch rum – oder Kinder sehen uns im Sommer auf der Straße und kommen einfach dazu“, erzählt Benita Hahn. Es braucht weder Anmeldung, Unterschrift noch Kostenbeitrag. Alle Farben, Pinsel oder Ton werden gestellt. „Es macht den Kindern Spaß und sie haben die Möglichkeit, sich zu entfalten“, sagt Benita Hahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Benita Hahn (r.) bastelt mit Mario (5) aus Toitenwinkel ein Osterei aus Buntpapier. © Quelle: Ove Arscholl

Der fünfjährige Mario bestätigt das. Er kommt jede Woche mit seiner Mama her, schon seitdem es den Kunstkoffer gibt. „Wir haben die Aktion gesehen, als wir gerade am Zukunftsladen vorbeigegangen sind“, erklärt seine Mama. Mario bastelt am liebsten Drachen.