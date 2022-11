﻿Rostocker lässt sich Firmen-Logo tätowieren: „Ich stehe hinter meiner Arbeit“

In der Corona-Krise wechselte Stefan Schiller aus Rostock von der Gastronomie in die Steinreinigung – und dieser Job gefällt ihm so gut, dass er sich das Firmenlogo als Tattoo stechen ließ. Wie es dazu kam, was seine Frau dazu sagt und warum sein Chef zuerst nicht dachte, dass der 34-Jährige lange im Unternehmen bleibt.

Rostock. Stefan Schillers Liebe für seinen Job geht unter die Haut: Der Rostocker hat sich das Firmenlogo von "Die Steinreiniger" auf den linken Oberarm tätowieren lassen. "Das hat zum einen mit Loyalität zu tun", erklärt der 34-Jährige den ungewöhnlichen Schritt. "Zum anderen zeigt es aber auch, dass ich hinter meiner Arbeit stehe."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn die Freude am Job hatte Schiller zuletzt verloren. Vor der Corona-Krise arbeitete der gelernte Koch in der Gastronomie – doch Kurzarbeit und immer mehr Konflikte mit seinem damaligen Chef machten ihm die Branche madig. Übers Boxen kannte er zu diesem Zeitpunkt bereits Robert Kurowski, Inhaber der Firma „Die Steinreiniger“. Der bot ihm daraufhin eine Stelle an.

Neuer Chef zweifelte erst an Rostocker Quereinsteiger

„Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass Stefan überhaupt einen Monat durchhält“, gesteht Kurowski heute. „Die professionelle Steinreinigung ist anstrengend, bis zu eine Tonne Material muss pro Kunde bewegt werden und man arbeitet oft in der prallen Sonne. Außerdem hat Stefan drei Kinder – auch das muss man erst einmal managen“, zählt der 33-Jährige seine damaligen Zweifel auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefan Schiller (34) aus Rostock mit seinem Chef Robert Kurwoski (33): „Wenn es um Ordnung und Pünktlichkeit geht, können sich die anderen Mitarbeiter eine Scheibe von Stefan abschneiden. Er hat ein super gutes Herz und die Kunden lieben ihn“. © Quelle: Martin Börner

Doch Schiller bewies ihm das Gegenteil, obwohl laut eigenen Aussagen vor seinem Jobwechsel Kärchern nicht zu seinen liebsten Aufgaben im Haushalt gehörte. „Die ersten zwei, drei Wochen waren hart. Ich hatte Rücken- und Bandscheibenbeschwerden“, erinnert sich der Rostocker. Doch der Quereinsteiger biss sich durch, saugte förmlich all das Wissen, das seine Kollegen ihm über die professionelle Pflasterreinigung vermittelten, auf.

Stefan Schiller überzeugt mit Ordnung, Pünktlichkeit und Herz

Heute ist er ein Vorbild. Bis zu 600 Quadratmeter Pflasterfläche reinigt Schiller am Tag – das ist Rekord bei „Die Steinreiniger“. Das normale Pensum liege eher bei 200 Quadratmetern täglich. Gründlichkeit ist ihm aber trotzdem besonders wichtig. „Viele Kunden verzichten auf einen Urlaub, um die Reinigung zu bezahlen, deshalb will ich auch Qualität liefern“, betont der 34-Jährige.

Der Rostocker und seine Kollegen sind in ganz MV, aber auch in Brandenburg und Berlin im Einsatz. Unter anderem der Rostocker Hauptbahnhof, das Aida-Firmengelände oder die Terrasse von Eric Sindermann, der vor allem aus Reality-Formaten wie „Big Brother“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt ist, wurden von ihnen schon auf Vordermann gebracht. „Wenn es um Ordnung und Pünktlichkeit geht, können sich die anderen Mitarbeiter eine Scheibe von Stefan abschneiden. Er hat ein super gutes Herz und die Kunden lieben ihn“, schwärmt sein Chef in höchsten Tönen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Firmenlogo als Tattoo: Aktion wird zum Teamevent in Rostock

Und das beruht auf Gegenseitigkeit: „Ich habe zu Hause immer so viel von der Arbeit erzählt, dass meine Frau irgendwann sagte, dass ich mir das Logo doch tätowieren lassen soll“, erinnert sich Schiller, dessen Körper bereits einige Kunstwerke zieren. Als er dann während einer Pause auf einer Baustelle seinem Chef von diesem eher beiläufigen Kommentar erzählte, war dieser sofort Feuer und Flamme. „Das ist doch der absolute Wahnsinn“, ist Robert Kurowski noch immer begeistert. „Ich meinte sofort: ,Wenn du das machst, bezahle ich das Tattoo.‘“

Lesen Sie auch

300 Euro ließ sich das der Unternehmer kosten. Der Termin in einem Rostocker Tattoostudio wurde Ende September gleich zu einem Firmenevent mit allen sieben Mitarbeitern ausgeweitet. Etwa drei Stunden lang surrte die Nadel, um das Logo, das an einen Pflasterweg samt Schriftzug erinnert, auf dem Oberarm von Stefan Schiller zu verewigen. „Da sehen es auch die Kunden, wenn ich arbeite.“ Und was sagt seine Frau dazu? „Ihr war es von Anfang an klar, dass ich das wirklich mache. Sie hat dann nur gefragt, wann ich von meinem Chef einen Heiratsantrag bekomme“, schildert er und lacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aktion wurde im Video festgehalten. Robert Kurowski sieht darin auch eine Chance, neue Mitarbeiter für seine Firma zu gewinnen. „Gute Leute zu finden, ist richtig schwer – vor allem wenn sie ins Team passen sollen“, sagt der Unternehmer.

Quereinsteiger ist in neuer Firma als Teamleiter im Gespräch

Gemeinsame Aktivitäten wie Besuche von Eishockeyspielen oder Grillen im Sommer sind ihm genauso wichtig wie arbeitsfreie Wochenenden und Feiertage. 2023 will er auch die Vier-Tage-Woche testen. Kein Angestellter sei hier nur eine Personalnummer, jeder Einzelne werde geschätzt und gefördert.

„Die Steinreiniger“ in Rostock „Die Steinreiniger“ ist nach eigenen Angaben die erste professionelle Steinreinigungsfirma in Mecklenburg-Vorpommern. Das Rostocker Unternehmen mit sieben Mitarbeitern arbeitet mit einem Vier-Stufen-System, um Moose, Algen und Flechten zu beseitigen. Das hat nicht nur optische Gründe, erklärt Firmenchef Robert Kurowski. „Da die Steine durch den Bewuchs oft glatt werden, geht es auch um die Sicherheit.“ Die Reinigung sorgt je nach Fuge für einen Schutz der Steine für die nächsten vier bis zehn Jahre. Das sei kostengünstiger als neu zu pflastern.

Deshalb denkt auch Stefan Schiller nicht ansatzweise daran, in seine einstige Branche zurückzukehren, obwohl seine Kollegen auf Montage von seinen Kochkünsten schwärmen. „Hier habe ich eine Perspektive“, ist der 34-Jährige überzeugt. Sein Chef bestätigt, dass er den Quereinsteiger in den nächsten drei Jahren auf eine Führungsposition befördern will. Und was ist mit dem Tattoo, wenn Stefan Schiller doch einmal die Firma verlässt? „Dann bezahle ich natürlich auch die Entfernung“, sagt Robert Kurowski und lacht.