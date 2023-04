Rostocker Lauftrainer entwirft Trainingsplan: So wird jeder fit in acht Wochen

OZ-Laufaktion: Die wichtigsten Fakten

Ziel der OZ-Laufaktion ist der 14. Rostocker Firmenlauf am 21. Juni um 18.30 Uhr im Stadthafen der Hansestadt. Mit einem Team bestehend aus Mitarbeitern und Lesern will die OZ bei dem Rennen starten, das als größter sportlicher Treffpunkt der Wirtschaft in MV gilt. OZ-Leser können sich noch bis 6. Mai für einen Platz im Team bewerben. Die OZ übernimmt die Startkosten für das Rennen, es gibt einen Trainingsplan vom Profi und ein gemeinsames Training im Rostocker Leichtathletikstadion am 31. Mai um 18.30 Uhr. Beim Firmenlauf starten dann OZ-Mitarbeiter und Leser jeweils in Vierer-Staffeln für die OZ. Jeder Läufer absolviert dort eine Strecke von 3,5 Kilometern.