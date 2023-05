﻿Rostocker leidet an ALS: Sein letzter Wunsch war ein Hansa-Spiel

Rostock. Er kämpft weiter. Das teilt Steffen Wolffgram seinem Bruder Jens-Uwe Wolffgram immer noch mit. Sprechen kann der 60-Jährige nicht mehr. Die beiden Brüder kommunizieren über die Augen. Vor zwei Jahren führte Steffen noch ein normales Leben. Dann kam die Diagnose ALS.

Etwa 2500 Menschen erkranken jährlich an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), circa 200 leben in MV. Die unheilbare Erkrankung zerstört die motorischen Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark. Die Folge: Die Muskeln im Körper werden nach und nach gelähmt, irgendwann sind Betroffene auf einen Rollstuhl angewiesen, können nicht mehr schlucken und sprechen, bis zuletzt die Atemmuskulatur gelähmt ist.

Steven Hawking war bekanntester ALS-Patient

Zwei bis fünf Jahre bleiben Erkrankten nach den ersten Symptomen, sagt Prof. Andreas Hermann, Sektionsleiter für translationale Neurodegeneration „Albrecht Kossel“ der Universitätsmedizin Rostock. „Wer sich künstlich beatmen und ernähren lässt, kann auch länger leben“, so Hermann, der auf das bekannteste Beispiel Steven Hawking verweist.

Steffen Wolffgram leidet seit zwei Jahren an ALS. Sein Bruder Jens-Uwe Wolffgram kümmert sich darum, dass er gut versorgt wird. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei Steffen Wolffgram fing es mit hysterischem Lachen während einer Feier im Oktober 2020 an. „Sein Verhalten war merkwürdig. Wir dachten erst, er hätte zu viel Alkohol getrunken oder einen Herzkasper“, blickt sein Bruder Jens-Uwe zurück. Außerdem fiel ihm das Gehen schwer, er brauchte Wanderstöcke, weil die Muskeln zu versagen begannen.

Brüder kannten ALS vor Erkrankung nicht

Über den Hausarzt landete Steffen bei einem Neurologen, der ALS erkannte. „Ich hatte damals das erste Mal von der Krankheit gehört“, sagt der 58-jährige Bruder über die Krankheit, die im Sommer 2014 Aufmerksamkeit durch die sogenannte Ice-Bucket-Challenge erlangte.

„Man führt ein zweites Leben, nur für die Pflege“, so Jens-Uwe Wolffgram. Er kümmert sich darum, dass es seinem Bruder gut geht, suchte eine Pflegemöglichkeit. Irgendwie schweißte die Erkrankung die beiden Brüder auch zusammen. „Wir hatten vorher nicht so viel Kontakt.“

Herz für Hansa: Steffen war als „Sprotte“ bekannt

Aufgewachsen in Zittau in Sachsen, ist die Familie 1965 nach Rostock gezogen. Während Jens-Uwe und seine Mutter irgendwann nach Lübeck umsiedelten, blieb Steffen in Rostock. Sein Herz schlug für den FC Hansa und die Rostock Piranhas. Zwischenzeitlich war er Fanbeauftragter, trug den Spitznamen Sprotte.

Die Diagnose ALS habe Steffen zunächst nicht akzeptieren wollen. Niemand sollte etwas mitkriegen. Was er aber auch nicht akzeptieren wollte: Die zwei Jahre Lebenserwartung, die ihm die Ärzte damals diagnostizierten. „Er ist eben ein Kämpfer, das sagte er schon damals, und hat das bis heute beibehalten“, sagt Steffens Bruder.

Richtige Betreuung für ALS-Patienten kaum möglich

Nach der Diagnose im März 2021 ging alles ganz schnell. Von den Beinen bis in den Oberkörper begannen die Muskeln Stück für Stück zu versagen. Erst brauchte Steffen einen Rollator, dann einen Rollstuhl, weil er nicht mehr gehen konnte. Schon im November 2021 war eine ambulante Betreuung nicht mehr möglich.

Was ist ALS? Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine unheilbare Erkrankung des motorischen Nervensystems, die zu fortschreitenden Muskellähmungen führt. Innerhalb von zwei bis fünf Jahren führt die Erkrankung zum Tod. Das Medikament Riluzol zögert den Prozess etwas hinaus. Über die Ursache der Erkrankung ist bisher wenig bekannt. In bis zu zehn Prozent der Fälle ist ALS vererbbar. Meistens sind Menschen zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr betroffen, Männer etwas öfter als Frauen. Betroffene leiden an Muskelzuckungen und -schwäche in Armen, Beinen und der Atemmuskulatur. Außerdem können Sprach-, Kau- und Schluckmuskulatur geschwächt sein. Betroffene und Angehörige in MV können sich an das ALS-Zentrum an der Unimedizin Rostock wenden.

ALS-Patienten brauchen eine 1:1-Betreuung, die ist aber in stationären Einrichtungen nicht möglich. Beim Pflegedienst Barbara Joseph in Evershagen konnte Jens-Uwe einen Intensivpflegeplatz für seinen Bruder organisieren. Dort sei der Pflegeschlüssel immerhin 1:3, sagt Petra Boden, kaufmännische Geschäftsführerin der Pflegegesellschaft. Jens-Uwe regelte das alles von Hamburg aus.

ALS-Beauftragte für ganz MV bietet Hilfe

„Anfangs wusste ich nicht, an wen ich mich wenden kann. Dazu kommt der Bürokratie-Dschungel, durch den man sich schlagen muss“, findet Jens-Uwe Wolffgram. Als er auf die ALS-Beauftragte des Landes, Sophie Fischer, stieß, hatte er wenigsten eine Anlaufstelle.

Seit 2021 ist die ALS-Fallmanagerin Ansprechpartnerin für Betroffene, Angehörige, Ärzte und Therapeuten. „Wenn es gewünscht ist, sitze ich bei den Sprechstunden mit dem Professor dabei, höre mir an, an welcher Stelle Unterstützung benötigt wird und kümmere mich darum“, sagt Sophie Fischer.

Sie stellt zwar keine Anträge an die Kassen, weiß aber, an wen sich Angehörige wenden können. Außerdem will sie Betroffene und Angehörige sensibilisieren, Hilfen in Anspruch zu nehmen: „Kommunikationsgeräte, die z. B. mit den Augen gesteuert werden, müssen nicht mehr selbst bezahlt werden. Auch Hilfen wie E-Rolli oder Pflegebett sind nicht schlimm.“

Mit dem Wünschewagen zum Hansa-Spiel

Steffen Wolffgram hatte einen solchen Computer, den er mit den Augen steuern konnte. Als er nicht mehr sprechen konnte, nutzten die Brüder SMS, bis Steffen sein Handy nicht mehr halten konnte. Inzwischen kommunizieren sie über die Augen. Jens-Uwe stellt ihm Ja/Nein-Fragen.

Steffen kann nur noch mit seinen Augen kommunizieren. Sein Bruder Jens-Uwe versteht ihn trotzdem. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die schönen Momente, die sieht sein Bruder ihm an. Am 60. Geburtstag z. B., als Jens-Uwe und die Mutter ihn besuchten. In diesen Augenblicken schafft es Steffen sogar, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. So auch im Ostseestadion bei seinem letzten Hansa-Spiel. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes holte ihn ab und erfüllte ihm diesen letzten Wunsch zum 60. Geburtstag.

Noch kann er seine Augen öffnen. Sobald auch die Muskeln in Steffens Augenlidern versagen, wird auch das nicht mehr möglich sein. Aber er will kämpfen bis zum letzten Tag.