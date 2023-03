﻿Leon (20) wurde mit Messer ins Herz gestochen: Wie Rostocker Ärzte sein Leben retteten

Rostock. Eine lange Narbe, die sich vom Hals bis zum Bauchnabel zieht, erinnert Leon S. an die schlimmste Nacht seines jungen Lebens. Dabei wollte der 20-Jährige nur unbeschwert feiern. Doch als er sich in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar vom Zwischenbau-Club auf den Heimweg machte, kam es nahe der Hundertmännerbrücke zu einer Auseinandersetzung, bei der Leon mit einem Messer ins Herz gestochen wurde. Dass er diese Attacke trotz massiven Blutverlustes überlebt hat, verdankt Leon einer engagierten Notfallmedizinerin und dem Ärzteteam der Rostocker Universitätsmedizin.

Daran, was genau in der Nacht passierte, kann sich Leon nicht mehr erinnern. Die Rostocker Polizei ist derzeit noch mit den Ermittlungen zur Tat beschäftigt. Dass Leon mehrfach mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, bestätigt Polizeisprecherin Sophie Pawelke. Dazu, ob es vor dem Angriff Streit gab oder wie sich die Attacke zugetragen hat, gibt es von den Beamten derzeit noch keine Angaben.

Leon aus Rostock sprang dem Tod von der Schippe

Für Leon geht es derzeit aber vor allem um seine Genesung. An die dramatischen Stunden und Tage, die er nach dem Vorfall in der Rostocker Universitätsmedizin verbrachte, kann er sich nicht erinnern. Nur von Ärzten und seiner Familie hat er erfahren, dass er dem Tod in letzter Minute von der Schippe gesprungen ist.

Als die Notärztin bei Leon eintraf, hatte der bereits keinen Blutdruck mehr und sehr viel Blut verloren. Ihre Entscheidung, ihn sofort ohne weitere Behandlung in den Schockraum der Unimedizin zu bringen, hat die Rettung seines Lebens ermöglicht.

In der neuen interdisziplinären Notaufnahme wurde in kürzester Zeit ein großes Team zusammengezogen und der diensthabende Thoraxchirurg Prof. Dr. Clemens Schafmayer aus der Bereitschaft geholt. Sowohl die Notärztin als auch er diagnostizierten einen Blutstau im Herzbeutel.

Arzt der Unimedizin Rostock: „Das Herz schlug nicht mehr“

Für den erfahrenen Mediziner sind die Erinnerungen an Leons Rettung immer noch präsent: „Das Herz schlug inzwischen nicht mehr. Noch auf der Trage haben wir Leon den Brustkorb geöffnet, um den Druck im Herzbeutel zu verringern und das Herz behandeln zu können. Durch die Stichverletzung verlor der junge Mann weiterhin sehr viel Blut und das Herz selbst musste noch im Schockraum notdürftig genäht werden, um das große Loch in der Pumpkammer zu schließen“, berichtet Prof. Schafmeyer.

Herzmassage per Hand und Elektroschocks folgten, um das lebenswichtige Organ wieder zum Schlagen zu bringen. Mehrere Chirurgen, sechs Anästhesisten, OP- und Anästhesie-Pflegekräfte und die Mitarbeiter der Notaufnahme schafften es, Leon innerhalb von 25 Minuten wiederzubeleben und so zu stabilisieren, dass er in den OP verlegt und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden konnte. Dort nähten Herzchirurgen den Herzmuskel und die Herzscheidewand erneut und verschlossen den Brustkorb wieder. Leon überlebte und wurde auf die Intensivstation gebracht.

Messerangriff auf Rostocker: „Froh, dass ich noch am Leben bin“

Für einen zweiten nötigen Herzeingriff wurde extra aus Berlin ein passendes Medizinprodukt geliefert, mit dem der leitende Kardiologe Prof. Dr. Alper Öner während einer minimal-invasiven Operation die verletzte Herzscheidewand verschloss. So wurde auch die Pumpleistung von Leons Herz wieder normalisiert.

Bangen Stunden auf der Intensivstation folgte die große Freude, als er nach dem Aufwachen keinerlei geistige Einschränkungen zeigte. Da niemand wusste, wie lange sein Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wurde, war die Erleichterung bei den Ärzten, den Pflegekräften und seiner Familie groß.

Nach einer Woche auf der Intensivstation wurde der junge Mann auf die herzchirurgische Station verlegt. Dort erholte er sich schnell und konnte nach einer weiteren Woche die Unimedizin wieder verlassen. Leon und seine Familie sind den Ärzten zutiefst dankbar: „Ich bin froh, dass ich dank der Ärzte noch am Leben bin. Es war eine schlimme Zeit für meine Familie“, sagt der 20-Jährige. Der nun folgende Reha-Aufenthalt wird seine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern und er hofft, dass er dann wieder als Fertigungsmechaniker arbeiten kann.

Unimedizin-Team rettete Leon: „Sein Überleben hat uns alle bewegt“

Prof. Dr. Schafmayer ist stolz auf die Leistung des gesamten Teams: „So eine Herausforderung hat auch eine Unimedizin nicht jeden Tag zu bewältigen. Das gute Zusammenspiel verschiedener Fachrichtungen mitten in der Nacht war beispielhaft und hat Leon das Leben gerettet. Sein Überleben hat uns alle sehr bewegt.“ Für Leon beginnt nun ein zweites Leben und er hofft, trotz der dramatischen Ereignisse bald wieder unbeschwert seinem Alltag nachgehen zu können.

Neben der bereits erfolgten Befragung von Leon hofft die Polizei noch auf Zeugen, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar zwischen 1 und 2 Uhr in der Nähe der Hundertmännerbrücke, Bei der Tweel beziehungsweise im Bereich des Zwischenbaus unterwegs waren und sich melden. „Wir wissen von Videoaufnahmen, dass in diesem Zeitraum im genannten Bereich auch Menschen und Fahrzeuge unterwegs waren, es also Zeugen geben müsste, die wir um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls bitten“, so Sprecherin Sophie Pawelke.