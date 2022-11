﻿Aus der Rostocker Lichtwoche wird die Straßenkunstwoche: Das ist geplant

Nach der Absage der Lichtwoche 2022 stellen die Rostocker Stadtwerke das Alternativprogramm vor: die Straßenkunstwoche. Dabei machen rund 100 regionale Talente am Universitätsplatz in der Innenstadt Stimmung. Was kleine und große Besucher bei der Neuauflage des zweitgrößten Events der Stadt erwartet.

Rostock. Laserstrahlen, Lichtinstallationen und Laternenumzüge: All das erwartet Rostocker im November in der Innenstadt. Normalerweise. Dieses Jahr aber machte die Energiekrise den Stadtwerken – und damit der Lichtwoche – einen Strich durch die Rechnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit die laut Versorger zweitgrößte Veranstaltung der Hansestadt nicht gänzlich entfällt, hat dieser nun die Alternative vorgestellt. Mit einem Mix aus Kultur, Spiel und Spaß startet am Dienstag, 8. November, rund um den Universitätsplatz die sogenannte Straßenkunstwoche. Dabei sind rund 100 regionale Talente, die bis einschließlich Samstag, 12. November, ihr Können unter Beweis stellen.

Feuershow heizt Publikum bei Rostocker Straßenkunstwoche ein

Eines von ihnen ist Pia-Nereida Walczok. Die 41-Jährige aus dem Landkreis ist nach eigenen Angaben Feuer und Flamme für Rostock – im wahrsten Sinne. Sie hantiert beruflich zum Beispiel mit einem brennenden Hula-Hoop-Reifen und wird dem Publikum in der nächsten Woche mit Partner Christian Stiene gleich mehrmals ordentlich einheizen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zuschauer können sich der Artistin zufolge auf drei verschiedene Acts freuen, zum Beispiel eine Step-and-Swing-Feuershow. Dass eine Alternative für die Lichtwoche kommt, freut die Artistin: „Ich finde es gut, dass die Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt wird“, sagt sie mit Blick auf das fehlende Lichtermeer.

Alternative Lichtwoche in Rostock: Künstler sind überzeugt

Was nämlich bei der Neuauflage der Veranstaltung erhalten bleibe, sei das Miteinander, betont am Donnerstag auch Peter Lück, Leiter der Unternehmenskommunikation der Rostocker Stadtwerke. Obwohl es im September hart gewesen sei, die Lichtwoche abzusagen: „Ich denke, dass Unterhaltung nicht nur eine Frage des Einsatzes von Energie ist.“ Was bleibt, ist daher ein Programm, das unter anderem Straßentheater, Artistik und Jonglage beinhaltet.

Für musikalische Untermauerung sorgt zum Beispiel Lydia Harder mit ihrer Band. Sie findet das alternative Konzept ebenfalls „sehr gelungen“ und verspricht eine vielfältige Playlist von Swing über Pop bis hin zu Oldies.

Glühwein trinken für den guten Zweck am Rostocker Uniplatz

Und: Es wird wieder für den guten Zweck getrunken. Am Universitätsplatz gibt es täglich zwischen 15 und 20 Uhr glühenden Wein, warmen Apfelsaft und alkoholfreien Punsch. Die Einnahmen gehen über die traditionelle Glühweinspende an gemeinnützige Projekte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glühweinspende 2022: Bewerbung noch möglich Nach dem Heißgetränke-Verkauf am Universitätsplatz werden die Einnahmen auf unterschiedliche gemeinnützige Vereine und ihre Projekte verteilt. Kurz: Die diesjährige Glühweinspende steht bevor. Wer sich sozial, sportlich, kulturell oder anderweitig für eine bunte Gesellschaft engagiert, hat bis Mittwoch, 16. November, die Chance, sich zu bewerben. Ihre Ideen stellen Interessierte zunächst Denise Göpp, Ansprechpartnerin der Rostocker Stadtwerke, vor. Sie freut sich über eine E-Mail an die Adresse unternehmen@swrag.de.

Für Familien hält die Straßenkunstwoche die altbekannten Stadtführungen mit den Laternenwärtern in historischen Kostümen bereit. Die Rundgänge finden zwischen 16 und 18 Uhr stündlich statt. In diesem Zeitraum wartet auf die Kleinsten darüber hinaus täglich eine Taschenlampenführung. Zwischen 15 und 20 Uhr öffnen das Kinderkino und der Mitmachzirkus am Universitätsplatz.

Veranstaltung in Rostock liegt Stadtwerken am Herzen

Am Ende gehe es darum, mit den Energiesparmaßnahmen eine Vorbildfunktion einzunehmen, sagt Peter Lück. Aus diesem Grund verzichten die Stadtwerke derzeit ebenfalls auf die Schaufensterbeleuchtung in der Innenstadt und die Leuchtreklame auf dem Verwaltungsgebäude. Im Fokus stehe aber auch, trotz schwieriger Zeiten eine warme Atmosphäre in der kalten Jahreszeit zu schaffen, betont der Leiter der Unternehmenskommunikation: „Das liegt uns am Herzen.“ Weil das mit der Straßenkunstwoche gewährleistet werde, freuten sich die Beteiligten auf die Alternative.

Lesen Sie auch

Nichtsdestotrotz: Langfristig sei das Ziel, zur herkömmlichen Rostocker Lichtwoche zurückzukehren. Immerhin habe es sich bereits um ein nachhaltiges Konzept gehandelt. „Die Energiebelastung ist unter normalen Bedingungen dank moderner Technik tragbar“, betont Peter Lück. Wenn sich die Lage also in Zukunft normalisiert, steht auch der traditionellen Lichtwoche mit ihren heiß laufenden LED-Glühbirnen aus seiner Sicht nichts mehr im Wege. Bis es soweit ist, läuft das Herbstevent weiter auf Sparflamme: „Dieses Jahr gilt erst mal eine Licht- und Feuershow auf Energiesparbasis“, sagt Künstlerin Pia-Nereida Walczok.