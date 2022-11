﻿Rostocker liefen nach Cosplay-Treffen mit Waffen durch Schwerin: „Ich war fassungslos“

Nach einem privaten Cosplay-Treffen in Schwerin haben zwei Teilnehmer aus Rostock für Aufregung gesorgt. Mit augenscheinlich echten Schusswaffen waren sie durch die Stadt gezogen. Die Organisatorin hat kein Verständnis für dieses Verhalten. Was über die Tatverdächtigen bekannt ist.

Rund 20 Teilnehmer haben an der vergangenen „Sunshine-Convention“-Veranstaltung in Schwerin teilgenommen.

Schwerin/Rostock. Wenn Djiny Fox (Künstlername) an das letzte Oktoberwochenende zurückdenkt, wird ihr ganz mulmig zumute. Eigentlich wollte die 21-Jährige – wie so oft – nur ein kleines Treffen für Cosplay-Begeisterte organisieren. Extravagante Kostüme strengstens erwünscht. Rund 20 Personen waren zu der „Sunshine Convention“ im privaten Rahmen geladen. Die Veranstaltung begann am Samstag gewohnt ruhig. Doch dann trübte plötzlich ein Ereignis die Stimmung. Ein Polizeieinsatz am Schweriner Pfaffenteich.

Alarmiert wurden die Beamten gegen 14.10 Uhr von einer besorgten Bürgerin. Nach Angaben der zuständigen Polizeiinspektion habe sie zuvor beobachtet, wie die zwei jungen Männer durch die Stadt zogen und augenscheinlich echte Schusswaffen bei sich trugen. Innerhalb kürzester Zeit sollen die gerufenen Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein und die beiden Verdächtigen gestellt haben – mit gezogener Maschinenpistole.

Rostocker spazieren mit Waffen durch Schwerin

Bei der nachfolgenden Durchsuchung wurden eine Gasdruckwaffe in einem Beinholster, eine Federdruckwaffe, die einer der Männer in der Hand hielt, und vier Einhandmesser in einem Rucksack fest- und sichergestellt. Darüber hinaus habe einer der Männer eine schwarze Weste mit einem Aufnäher (Patch) mit Blutgruppenangabe, einen mit dessen Namen sowie ein Wappen der Bundesrepublik Deutschland getragen.

Diese Waffen hatten die Rostocker laut Polizei bei sich. © Quelle: Polizei

Die anschließende Befragung ergab, dass es sich um zwei 19 beziehungsweise 22 Jahre alte Männer aus Rostock handelte, die zur „Anime-Szene“ (japanische Zeichentrickserien) gehören. Sie waren extra für die „Sunshine-Convention-Veranstaltung“ von Djiny Fox angereist. Nur bekam die von all dem Trubel erst wesentlich später Wind.

Tatverdächtige verhielten sich zuvor unauffällig

Denn: Zwar verbrachte die Veranstalterin den Vormittag mit den Teilnehmern, gegen 13 Uhr aber trennten sich ihre Wege. „Wir haben eine Pause gemacht. Das war das erste Mal an dem Tag, dass wir die Räumlichkeiten verließen. Jeder durfte sich frei durch die Stadt bewegen“, erinnert sich die Schwerinerin. So auch die Tatverdächtigen.

Die zwei Männer kannte Fox nicht persönlich. Über Freunde seien sie auf das Treffen aufmerksam geworden – schlossen sich an. Eigentlich nichts Ungewöhnliches: „Es kommt immer wieder mal vor, dass jemand neue Teilnehmer mitbringt“, so die 21-Jährige. Im Fall der jungen Rostocker sei ihr versichert worden, sie seien vertrauenswürdig. Während des Treffens fielen die beiden kaum auf. Von den Waffen und anderen Utensilien, die später von der Polizei gefunden wurden, keine Spur. „Sie müssen die Sachen in ihren Rucksäcken mitgeführt haben.“

Waffen jeglicher Art seien auf Cosplay-Treffen verboten

Der Schock sitze noch immer tief. „Ich war fassungslos, als ich davon hörte. Das Verhalten der beiden Teilnehmer ist nicht tolerierbar.“ Waffen jeglicher Art seien auf den Treffen verboten. So stehe es in der Hausordnung. Auch sei darin festgehalten, dass sämtliche Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zu achten seien. „Offensichtlich haben sich die Jungs weder über die Veranstaltung noch über unsere Regeln informiert. Das stößt uns allen wirklich übel auf“, meint Fox weiter.

Sie fürchtet: Der Vorfall könnte ein schlechtes Licht auf die Community werfen. „Cosplay ist ein gewalt- und rauschmittelfreies Hobby. Dabei geht es um das Gemeinschaftsgefühl und ein friedvolles Zusammensein.“ Zum Schutz der Teilnehmer hat sich Fox dazu entschieden, die Regeln für die zukünftigen Treffen noch einmal zu verschärfen. Die beiden Rostocker wurden zudem von sämtlichen weiteren Veranstaltungen ausgeschlossen.

Nach Polizeieinsatz in Schwerin: Rostocker zeigen Reue

Und damit nicht genug: Gegen sie wurde nun Strafanzeige wegen der „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ gestellt. Auch müssen sie die Kosten für den Einsatz aus eigener Tasche zahlen. Wie hoch der fällige Betrag sein wird, das hänge unter anderem von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Männer ab, wie Rainer Autzen, Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin, erklärt. Die Ermittlungen laufen.

„Die Jungs hatten wirklich mehr Glück als Verstand. Kaum vorstellbar, was alles hätte passieren können“, sagt Fox abschließend. Zumindest sollen sich die Jungs im Nachhinein für ihr Verhalten entschuldigt haben. „Sie haben eingesehen, dass sie richtig Mist gebaut haben.“