﻿An Bord der „Stettin“: So bringt ein Rostocker Lotse den Eisbrecher sicher auf die Ostsee

Rostock. Auf der Brücke des Dampfeisbrechers „Stettin“ greift Andreas Krüger zum Hörer: „Warnemünde Traffic: Stettin hat abgelegt“, informiert er die Verkehrszentrale in Warnemünde. Auf Kanal 73 ist am Sonnabend (12. August) deutlich mehr los als gewöhnlich. Es ist Hanse Sail in Rostock – und die Warnow voll mit Traditionsseglern, Ausflugsschiffen, Motor- und Elektrobooten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um sich in dem Getümmel auf dem größten maritimen Volksfest im Norden zurechtzufinden, sind einige schwimmende Teilnehmer auf Hilfe angewiesen. Sind sie besonders lang, besonders breit oder haben ungewöhnlich viel Tiefgang, muss ein Lotse an Bord, der Schiff und Crew sicher durchs Fahrwasser bringt.

Rostock: Klare Absprachen unter Lotsen und Schiffern auf der Warnow

„Sechs Knoten sind zu viel. Wir fahren erstmal viereinhalb und gucken, ob wir eine Lücke finden“, gibt Krüger Kapitän und Steuerleuten der „Stettin“ vor. Nur langsam legt das 1932 gebaute Schiff von seinem Liegeplatz im Fischereihafen in Marienehe ab. „Pegasus – Stettin: Wir wollen rein“, funkt Krüger einen Segler an, der Richtung Warnemünde unterwegs ist. Nach einer kurzen Absprache ist klar: Der Zweimast-Klipper aus Kiel zieht noch vorbei, dann wird die „Stettin“ abbiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den 62-jährigen Andreas Krüger ist das Alltagsgeschäft. Er fährt seit 1977 zur See, seit 2001 arbeitet er als Lotse. Der gebürtige Warnemünder ist Mitglied in der Lotsenbrüderschaft Wismar/Rostock/Stralsund, die für das Revier der großen Häfen in MV zuständig ist. Seit 2018 ist er deren gewählter Ältermann.

Über Kanal 73 bleiben alle Schiffe im Rostocker Revier in Kontakt. Bei der Ausfahrt des Dampfeisbrechers „Stettin“ gibt Lotse Andreas Krüger (v.) den Fahrplan durch. © Quelle: Ove Arscholl

Insgesamt hat die Brüderschaft derzeit 31 Mitglieder. Damit ist sie laut Krüger unter den neun existierenden in Deutschland die personell kleinste und die mit dem flächenmäßig größten Revier. Zu Beginn des Monats haben drei weitere Männer ihre einjährige Ausbildung gestartet.

Schon bei der Planung der Hanse Sail in Rostock und Warnemünde zeigt sich, wie viele Lotsen gebraucht werden. Weil in diesem Jahr nur wenige lotspflichtige Schiffe da sind – die Vorgaben macht die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes – reichen die Kapazitäten aus.

Lesen Sie auch

So gilt im Lotsbezirk Rostock, dass Seeschiffe mit einer Länge ab 100 Meter, einer Breite ab 15 Meter oder einem Tiefgang von mehr als 7,50 Metern Unterstützung brauchen. Aus dem Fischereihafen kommend gelten noch strengere Vorschriften. Schiffe, die länger als 80 Meter oder breiter als elf Meter sind oder einen Tiefgang von mehr als sechs Metern haben, sind lotspflichtig – so auch die „Stettin“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Fähren und Freizeitskippern in Richtung Warnemünde

Der Dampfeisbrecher hat sich dank Krüger problemlos in den Verkehrsstrom eingefädelt und passiert etwa eine halbe Stunde nach dem Ablegen den Warnowtunnel. „Traffic Stettin: Wir fahren über die Wendeplatte“, gibt der Lotsenältermann der Zentrale in Hohe Düne Bescheid – und der Besatzung des mehr als 90-jährigen Eisbrechers mit Heimathafen Hamburg Kommandos, wenn sie Kurs oder Tempo ändern sollen.

„Wollt ihr nach Osten oder nach Westen raus?“, fragt Krüger gen Ostsee blickend Kapitän Kai Möller. Je nachdem, wo die aus Ehrenamtlichen bestehende Crew mit ihren Gästen entlangschippern möchte, muss er die Lücke finden, in der es die „Stettin“ gefahrlos aufs Meer schafft. An den Molenköpfen begegnen ihr auch große Passagierschiffe und Fähren.

Zahlreiche Schiffe und Boote fahren auf der Warnow und der Ostsee. © Quelle: Ove Arscholl

Krüger bringt das alles nicht aus der Ruhe. Er kennt sein Revier – und auch viele, die darin unterwegs sind. Immer wieder grüßt der 62-Jährige andere Schiffsführer. Auch der Dampfeisbrecher sendet während der Ausfahrt regelmäßig Signale mit dem Schiffshorn an entgegenkommende oder überholende Fahrgastschiffe und Segler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die „Stettin“ die Engstelle zwischen den Warnemünder Molenköpfen erfolgreich passiert hat, übergibt Krüger das Kommando zurück an den Kapitän. Bei einer Weiterfahrt aufs Meer würde er das Schiff jetzt verlassen und in den Hafen zurückkehren, zum nächsten Auftrag. Weil es in einer knappen Stunde aber zurück an den Liegeplatz gehen soll, bleibt er an Bord.

Auf der Brücke der „Stettin“ stehen Rudergänger Dirk Schumacher (v. l.), Lotse Andreas Krüger und Kapitän Kai Möller. © Quelle: Ove Arscholl

Schiffslotsen sind Freiberufler. Ihre Einsätze koordiniert die Zentrale in Hohe Düne. Inzwischen können sie in einer App nachsehen, wer wann wo gefordert ist. Ein Wetteifern um die lukrativsten Einsätze gebe es nicht, sagt Krüger. Das Lotsgeld, welches Schiffseigner und -betreiber zahlen, wandert in einen Topf und wird unter den Mitgliedern der Brüderschaft geteilt.

Lotsgeld bemisst sich an Größe der Schiffe und Tarif

Berechnet wird es laut Tarifverordnung der WSV. Maßgeblich ist die Bruttoraumzahl (BRZ), also die Größe eines Schiffes. Für die „Stettin“ werden bei einer BRZ von 783 im Rostocker Revier 148 Euro pro Lotsung fällig. Hinzu kommen verschiedene Auslagen, Tagegelder und Lotsabgaben, die an die Verwaltung gehen.

Mit seiner Unterschrift quittiert Kapitän Kai Möller am Nachmittag zwei Einsätze von Andreas Krüger: einmal raus und einmal wieder rein. Die „Stettin“, ihre 38-köpfige Besatzung, Ausflugsgäste und Lotsenältermann sind zurück im Fischereihafen. Gut gelaunt geht Krüger von Bord und wünscht allen eine schöne Hanse Sail.

OZ