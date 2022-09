Für alle Fans der elektronischen Musik: Am 2. September legt der DJ Thomas Lizzaro im Rostocker LT-Club auf. Der Berliner ist vor allem für seine treibenden melodische Mixe bekannt.

Am Freitag kann im LT-Club zu elektronischer Musik wieder ordentlich getanzt werden. (Archivbild)

Berliner DJ Thomas Lizzaro and Friends legen im Rostocker LT-Club auf

Rostock. Der Rostocker LT-Club schlägt am Freitag, dem 2. September, ein neues Kapitel auf. Für Fans der elektronischen Musik gibt es richtig was auf die Ohren. Der Berliner DJ und Produzent Thomas Lizzara kommt in die Thierfelder Straße.

Der Hauptstädler ist für seine treibenden melodischen Mixe bekannt, die er am Freitag ab 21 Uhr auf dem Main Floor präsentiert. Einlass ist für alle volljährigen Freunde von dicken Beats und Deep House ab 18 Uhr.

Berliner DJ rockt Rostocker LT-Club

In seinem Live-Acts spiegelt sich seine Liebe zur Musik und seine 20 Jahre Erfahrung wider. In seine Sets fließen viele eigene Produktionen und unveröffentlichte Remixe ein. Sie geben einen Einblick in die musikalische Vergangenheit und einen Ausblick auf die Zukunft des gebürtigen Brandenburgers. Jeder seiner Gigs wird dadurch zu einem einzigartigen Erlebnis.

Im LT-Club gibt es auf zwei Floors am Freitag Deep House mit einer Mischung aus alten Hits und neuen Highlights von Thomas Lizzara & Friends. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8 Euro oder an der Abendkasse.

Von OZ