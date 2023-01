﻿Rostocker macht Trabi zum Sportwagen: Mit 230 km/h über die Autobahn

Ohne Lernen an den Fragebogen Ohne Lernen an den Fragebogen

Die Durchfallquote der Prüflinge, die sich in Mecklenburg-Vorpommern am Führerschein versuchen, steigt. Während manche härtere Tests vermuten, gehen Fahrlehrer und Prüfer von fauleren Schülern aus. Aber: Was ist dran an den schwierigeren Prüfungen? Die OSTSEE-ZEITUNG hat den Test gemacht.