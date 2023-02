﻿Rostocker Manufakturen: Einblicke ins traditionelle Handwerk

Warnemünde/Reutershagen. Es ist ein kaum wahrnehmbares Hämmern, das Spaziergänger in der Friedrich-Barnewitz-Straße in Warnemünde hören. In der Werkstatt der Gesundschuhmanufaktur entstehen gerade wieder neue Modelle, mit denen Männer und Frauen leichter durchs Leben gehen können. Alles per Hand, wie Andreas Dibbert bestätigt. Natürlich müsse man sich auch an die Zukunft anpassen und arbeite an digitalen Lösungen. „Aber noch kann jeder Arbeitsschritt per Hand gemacht werden“, so der Geschäftsführer.

Ronny Schulz (41) von der Gesundschuhmanufaktur schneidet ein Modell zu. © Quelle: Sarah Klas

Gegründet 1958, war die Gesundschuhmanufaktur nach der Wende die erste GmbH in Rostock. Und wohl auch eine der ersten Manufakturen. Von denen gibt es inzwischen unzählige. Konkrete Zahlen dazu weiß auch die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern nicht. Schließlich nennen viele Betriebe auch bloß ihre Arbeitsstätten Manufaktur. Ein Trend sei aber erkennbar.

„Manufaktur“ wird inflationär genutzt

„Es ist leider festzustellen, dass der Begriff ‚Manufaktur‘ inzwischen inflationär verwendet wird“, stellt auch Klaus Schmiedek von der Verbraucherzentrale MV fest. Dabei gibt es einen rechtlichen Rahmen, was sich Manufaktur nennen darf und was nicht. Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. hat 2021 beschlossen, dass der Begriff „Manufaktur“ irreführend ist, wenn nicht überwiegend in Handarbeit gefertigt wird. „Außerdem verbinden Verbraucher mit dem Begriff eine Herstellungsstätte mit langer Tradition und Handfertigungen hoher Qualitäten.“

Reza Jafari (41) von der Gesundschuhmanufaktur näht Lederzuschnitte zusammen. © Quelle: Sarah Klas

Wie die Gesundschuhmanufaktur blicken auch andere Rostocker Betriebe auf eine lange Tradition. Die Julius-Krahnstöver-Spirituosenmanufaktur, deren Geschichte bis 1803 reicht, zum Beispiel, oder die Eismanufaktur, die seit 30 Jahren ihr Eis traditionell herstellt. Tradition und altertümliches Handwerk – das schätzen auch die Schuhmacher der Gesundschuhmanufaktur.

Leon Reiter ist einer von ihnen. Der 26-jährige Orthopädie-Schuhmachergeselle hat seine Passion in Maßschuhen gefunden. Damit ihre Wünsche nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt werden, zahlen seine Kundinnen und Kunden auch gerne mal mehr als 1000 Euro pro Paar. „So ein maßgefertigter Schuh ist eine Anschaffung fürs Leben“, sagt Leon Reiter.

Frühes Aufstehen in der Schrippen-Manufaktur

Denis Schuracht kreiert zwar keine Anschaffungen fürs Leben, aber für Festmahle aller Art. Vor sieben Jahren gründete der 43-Jährige seine Schrippen-Manufaktur im Komponistenviertel. Der gelernte Koch hat bei Le Pomm das Catering kennen und schätzen gelernt. Das könne er auch selbst, war sein Gedanke. „Der Name stand schon von vornherein fest. Manufaktur – das steht für selbst gemacht, mit der Hand“, erzählt Denis Schuracht, während er halbe Brötchen mit Salat, Käse und Eiersalat belegt. Für seine bis zu sieben Aufträge am Tag steht er morgens zwischen drei und vier Uhr auf. Seit Corona arbeitet er allein.

Denis Schuricht (46), Inhaber der Schrippen-Manufaktur, verfeinert seine Brötchen mit Heidelbeeren und Marmelade. © Quelle: Martin Börner

Mit seinen Brötchen, Obstplatten, Suppen und Catering-Menüs beliefert er hauptsächlich Firmen. Als er seine Brötchen schließlich noch mit Blaubeeren und einem Klecks Cranberry-Marmelade veredelt, sagt er: „Ich habe Koch gelernt, weil ich es toll fand, was man alles machen kann. Und ich mag es, wenn sich die Leute über die Gerichte freuen.“ Und das ist bis heute so.

Auch Design kann ein Handwerk sein

Die Schrippen-Manufaktur zählt, wie manch andere, zu den jüngeren in Rostock. Dazu gehört auch die Design-Manufaktur in der KTV, die Marco Belger 2011 gründete. Was sie zur Manufaktur macht? „Jeder Entwurf bei uns ist ein Unikat. Von der Idee über den Entwurf bis zur baulichen Abwicklung und Fertigstellung.“ Auch wenn der Architekturdesigner die Namensgebung nicht mit langer Tradition und Handwerk begründet, rechtfertige die Hingabe zur Architektur und Innenarchitektur den Firmennamen.

Ob Heimatliebe, Pizza, Moos, Wohnraum, Teig, Sushi oder Sekt – die Manufakturen-Vielfalt in Rostock ist riesig und zeugt von der großen Handwerkstradition in MV.