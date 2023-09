﻿Rostocker Marine leitet Manöver in der Ostsee: „Klares Signal an Russland“

3200 Soldaten auf 30 westlichen Schiffen in einem Seegebiet, das von russischen Gebieten umgeben ist: Das Manöver „Northern Coasts 2023“, das am 9. September im Baltikum beginnt und von Rostock aus gesteuert wird, ist angesichts der aktuellen Weltlage alles andere als normal. Die russische Marine spitzt bereits die Ohren.

Rostock. Mit dem Manöver „Northern Coasts“ im Baltikum wollen die Seestreitkräfte Deutschlands und 13 weiterer Partnerländer von Sonnabend an ihre Schlagkraft demonstrieren: Rund 3200 Soldaten, 30 Schiffe sowie 19 Flugzeuge und Hubschrauber sollen vor allem Russland beweisen, dass die Nato bereit und in der Lage ist, ihre Mitglieder zu schützen. Trainiert wird dabei vor allem in den Küstengewässern und dem Land- und Luftraum Estlands und Lettlands.