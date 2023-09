﻿Rostocker Marine leitet Nato-Manöver in der Ostsee: „Klares Signal an Russland“

Rostock. Mit dem Manöver „Northern Coasts“ im Baltikum wollen die Seestreitkräfte Deutschlands und 13 weiterer Partnerländer von Sonnabend an ihre Schlagkraft demonstrieren: Rund 3200 Soldaten, 30 Schiffe sowie 19 Flugzeuge und Hubschrauber sollen vor allem Russland beweisen, dass die Nato bereit und in der Lage ist, ihre Mitglieder zu schützen. Trainiert wird dabei vor allem in den Küstengewässern und dem Land- und Luftraum Estlands und Lettlands.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Übung ist ein klares Signal der Wachsamkeit an Russland“, sagte der Chef der Deutschen Marine, Marineinspekteur Jan Christian Kaack, am Mittwoch. Das Kommando über die Übung hat die Deutsche Marine. Von der Operationszentrale im Rostocker Marinekommando überwachen und steuern bis zu 85 Männer und Frauen die Aktionen der teilnehmenden Kräfte, darunter nicht nur Ostseeanrainer, sondern auch die USA, Frankreich und Italien.

Hier findet das Manöver „Northern Coasts 2023“ statt. Russland ist nicht weit entfernt. © Quelle: PIZ Marine

Die Karte an der Wand des Operationszentrums macht gleich deutlich, wie heikel das Operationsgebiet ist: Südlich schließt die russische Enklave Kaliningrad an, im Norden ist Sankt Petersburg nicht weit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Übungsverantwortliche, Flottillenadmiral Stephan Haisch, geht auch davon aus, dass die Russen das Manöver neugierig verfolgen werden, zumal mit den amerikanischen und französischen Einheiten auch potenzielle Gegner dabei sind, die man nicht so oft in der Ostsee sehe.

Nato-Übung in der Ostsee: Russland werde nicht stören

Mit Störungen oder Zwischenfällen rechne er aber nicht: „Die Russen verhalten sich ganz normal, seemännisch ganz sauber. Es gibt keine Provokation oder Aggression.“ Vielleicht müssten sich manche Partner, die sonst auf den großen Weltmeeren unterwegs sind, erst noch daran gewöhnen, dass in der engen Ostsee russische Schiffe auch mal in einer Seemeile (1,86 Kilometer) Entfernung vorbeifahren. „Für uns ist das völlig normal“, so Haisch.

In der Operationszentrale im Führungszentrum der Marine spricht Flottillenadmiral Stephan Haisch (l), Übungsverantwortlicher und stellvertretender Kommandeur von DEU MARFOR, zu Journalisten. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Bei „Northern Coasts“, kurz „Noco“, sollen zahlreiche verschiedene Seemanöver geübt werden, etwa das Seezielschießen, die U-Boot-Jagd, Minenräumen, die taktische Kommunikation mit Seefliegern, der Schutz von Häfen und Landeübungen.

„Northern Coasts“: Landeübungen sind neu für Deutsche Marine

Letzteres sei für die Deutsche Marine noch weitgehend Neuland, so Haisch. Hierbei sei man besonders auf die Partner angewiesen. Mit dabei sei das Seebataillon in Eckernförde. Als Plattform dient vor allem das US-Landungsschiff „Mesa Verde“, das auch US Marines an Bord hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf deutscher Seite nimmt als einziges U-Boot das „U 36“ teil, Schweden schickt unter anderem eine seiner Tarn-Korvetten der „Visby“-Klasse. Die kampfstärksten Schiffe bei „Noco“ werden sechs Fregatten und Zerstörer aus verschiedenen Ländern sein.

Schwedische Korvette der "Visby"-Klasse. © Quelle: Peter Neumann

Übungen des Nato-Manövers so realistisch wie möglich

Erstmals seit Bestehen des Manövers 2007 stehe diesmal die Bündnis- und Landesverteidigung im Mittelpunkt. Die Szenarien, die geübt werden, sollen so realistisch wie möglich sein, erklärte Haisch.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der ersten Woche von „Noco“ werden die Teilnehmer in vier Gruppen aufgeteilt, die jeweils Aufgaben abzuarbeiten haben – bis zu 50 pro Tag. In der zweiten Woche wird es dann sozusagen ernst. Dann werden nur noch zwei Gruppen gebildet: eine, die angreift, und eine verteidigende. Am 23. September wird „Noco“ dann zu Ende gehen.

Diverse Wassertiefen machen Ostsee zur Herausforderung

Haisch unterstrich die Bedeutung der Ostsee für die militärische, aber auch die zivile Schifffahrt: „Die Freiheit der Seefahrt ist für alle Ostsee-Anrainer essenziell. Eine Unterbrechung dieser Lebensader hätte für alle fatale Folgen.“

Aus Sicht der Marine sei die Ostsee besonders herausfordernd, da sie zwar relativ klein sei, aber stark zerklüftete Küsten, zahlreiche Inseln und Meeresarme, sehr unterschiedliche Wassertiefen und nur wenige Zufahrten habe. „Es ist für uns eine riesige Herausforderung zu überblicken, welches Schiff gerade wohin fährt.“ Von entscheidender Bedeutung sei daher, das Seegebiet und seinen Gegner zu kennen. Auch dazu diene „Northern Coasts“.

OZ