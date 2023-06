﻿LSD statt Schnaps: Rostocker Mediziner macht sich für Freigabe von Drogen stark

Rostock. „Wir leben in einer Diktatur des Alkohols“, sagt Gernot Rücker. Der Anästhesist und Notfallmediziner sitzt gelassen in einem Behandlungsraum der Universitätsklinik Rostock, spricht aber mit einer Dringlichkeit über das Thema. „Und das, obwohl der Alkohol von allen Rauschmitteln, die uns zur Verfügung stehen, so ziemlich die schlechteste Wahl ist.“ In seinem neuen Buch „Rausch“ erklärt der Arzt, warum die Gesellschaft umdenken sollte, wenn es um Drogen geht – vor allem beim Alkohol.

„Es gibt etwa 50 handelsübliche psychoaktive Drogen“, erklärt Rücker. „Und bei vielen wird mit zweierlei Maß gemessen: Eines der schlimmsten Rauschmittel, der Alkohol, ist legal und alles andere nicht.“ Gernot Rücker forscht seit fast 20 Jahren zur Nutzung psychoaktiver Substanzen. Ein besonderes Augenmerk legt er hier auf den gelegentlichen Konsum in der Freizeit, etwa auf Festivals und Großveranstaltungen. Neben seiner Arbeit in der Uniklinik Rostock ist er leitender Notfallarzt auf der „Fusion“, einem Techno-Festival, das seit 1997 in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stattfindet.

20 Prozent der Todesfälle in Deutschland durch Tabak und Alkohol

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit sterben jährlich etwa 74 000 Menschen durch Alkohol und 127 000 durch die Folgen von Tabakkonsum. Das sind circa 20 Prozent der insgesamt 1,06 Millionen Sterbefälle, die das Statistische Bundesamt im Jahr 2022 verzeichnete. „An die 200 000 Menschen sterben also jährlich an zwei Leitdrogen, an den anderen 48 Rauschmitteln – wenn’s hochkommt – 2000.“

Der Notfallmediziner trinkt weder Alkohol noch raucht er oder nimmt andere Drogen. Das Thema des Konsums liegt ihm trotzdem am Herzen: „Ich habe einfach keine Lust mehr, Todesnachrichten zu überbringen, von Leuten, die an oder wegen Alkohol gestorben sind. Es spielen sich unglaubliche Dramen ab.“

Den meisten Rettungsmedizinern gehe es ähnlich: „Fragen Sie mal jemanden, der im Rettungsdienst fährt, wie er zu Alkohol steht. Sind die Menschen besoffen, wird man angepöbelt, angekotzt oder bedroht. Die Betrunkenen verweigern sich der Behandlung.“ Das sei nicht nur lästig, sondern genauso wie Unfälle, die betrunken gebaut werden, verhinderbar. Die Präventionskampagnen, die oft auf illegale Rauschmittel ausgerichtet sind, sind laut Rücker daher fehlgeleitet.

Besonders viele Menschen in MV alkoholabhängig Laut dem Institut für Gesundheitssystemforschung der Barmer Krankenkasse sind Mecklenburg-Vorpommern und Bremen die Spitzenreiter in Sachen Alkoholabhängigkeit. So waren im Jahr 2020 21 von 1000 Personen diagnostiziert alkoholkrank. Insgesamt betrifft die Alkoholsucht öfter Männer als Frauen. Die Generation der Babyboomer ist besonders stark betroffen, was unter anderem daran liegt, dass sich die Sucht über viele Jahre manifestiert. Die Zahl der Alkoholabhängigen steigt weiter an. Das „Jahrbuch Sucht“ 2023 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen erklärt, dass in Deutschland knapp acht Millionen Menschen täglich ein bis zwei kleine Gläser Bier trinken. Die Zahl der Raucher sei allerdings rückläufig.

Rostocker Arzt: Preise für Alkohol müssen angehoben werden

Die wichtigste Maßnahme zur Prävention von Alkoholtoten: ein Anheben der Preise. „Ich würde es sofort horrend verteuern – entweder müssen Abhängige dann direkt aufhören oder Geld mobilisieren“, sagt Rücker. Er schlägt vor, den Preis einer Flasche Schnaps auf 50 Euro anzuheben. Ob der kalte Entzug dann durchzuhalten sei? „Es werden einige Menschen daran sterben. Aber das Saufen verursacht viel mehr Tote.“

Jedoch müsse die Verteuerung mit einer Reformation des Gesundheitssystems einhergehen: „Wir brauchen jetzt schon zehnmal so viele Behandlungsplätze.“ Diese seien aber nicht vorhanden. „Die Menschen brauchen Therapie, bekommen sie aber nicht. Dann behandeln sie sich mit Alkohol selbst und ziehen damit extreme Kosten nach sich“, sagt er. „So verballern wir viel Geld als Kollateralschaden, obwohl sie eigentlich eine Therapie gebraucht hätten.“

Mediziner Rücker fordert Revolution des Denkens

Hier soll sein Buch helfen. Neben schnellen Lösungsansätzen wie dem Verbannen der kleinen Spirituosenflaschen aus dem Kassenbereich, fordert der Autor nichts weniger als eine Revolution: Die Gesellschaft müsse ihre Einstellung zu Alkohol und anderen Drogen grundlegend ändern.

Neben einem Einschränken des Alkohols solle das seiner Meinung nach mit einer Legalisierung anderer Rauschmittel einhergehen: „Ich plädiere für eine Drogenmündigkeit“, sagt Rücker. „Jeder soll frei auswählen können, welchen Rausch er möchte und was er konsumiert.“

Es gebe eine Grundauswahl, die man problemlos legalisieren könne. „LSD zum Beispiel, davon kann man gar nicht abhängig werden“, sagt Rücker. Laut der Techniker Krankenkasse birgt die Droge aber trotzdem ein Gesundheitsrisiko, vor allem für Menschen, die eine Veranlagung für Psychosen und mentale Probleme haben.

Die Illegalität pushe die Drogen nur noch mehr, mahnt der Experte: „Nur durch die Strafbarkeit werden sie immer weiterentwickelt. Dealer fügen Stoffe hinzu, um die Drogen zu strecken und die Gewinnmarge zu erhöhen. Dadurch werden sie bisweilen erst gefährlich.“

