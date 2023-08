﻿Arzt warnt: „Die Kinderklinik der Uni Rostock ist nicht für die Zukunft gerüstet“

Rostock. Die Einrichtung eines Eltern-Kind-Zentrums (Elki) in Rostock droht zur endlosen Geschichte zu werden. „Das ist ein Versagen der Zivilgesellschaft. Wir haben als Ärzte die Pflicht, die bestmögliche Versorgung der kleinen Patienten zu gewährleisten“, betont Prof. Dr. Michael Radke (69). Er war Direktor der Kinder- und Jugendklinik der Unimedizin Rostock (UMR) und entwickelte 2015 das Elki-Konzept, das er ein Jahr später der Fakultät vorlegte. Im OZ-Gespräch spricht der Kinder-Gastroenterologe über vertane Chancen und Konkurrenzdenken bei allseits knappen personellen und finanziellen Ressourcen.

Sie sind seit 44 Jahren Kindermediziner. Was raubt einem Rostocker, der als Fachmann bei der Behandlung von Erkrankungen des kindlichen Verdauungsapparates und von Ernährungsstörungen gilt, den Schlaf?

Prof. Dr. Michael Radke: Im Nordosten freuen wir uns jährlich über etwa 11 500 Neugeborene. Etwa jedes zehnte Kind entwickelt jedoch bis zum 18. Lebensjahr eine chronische Erkrankung. Die Bandbreite reicht von A wie Asthma über K wie Krebs bis Z wie Zöliakie, eine Getreideunverträglichkeit. Chronisch kranke Kinder stellen eine Herausforderung für betroffene Patienten, ihre Familien, aber auch für das Gesundheitssystem dar. Für deren Bewältigung braucht es neben den engagierten niedergelassenen Kinderärzten in Rostock eine gut aufgestellte, leistungsfähige Kinderklinik auf universitärem Niveau.

Niveau wird dem Bedarf in Rostock nicht gerecht

Inwieweit kann die Kinder- und Jugendklinik der UMR gerade diesen Patienten in der größten Stadt des Landes und im Umfeld helfen?

Über Missstände und die andererseits aufopferungsvolle Arbeit verbliebener Ärzte und Pflegekräfte ist viel geredet, geschrieben und gestritten worden. Ich will das nicht vertiefen. Fakt ist aber, dass das Niveau dieser universitären Einrichtung insgesamt dem Bedarf der Patienten und den Erwartungen der niedergelassenen Kinderärzte der Region nicht gerecht wird. Das darf von uns als Mediziner und vor allem von den Eltern der kranken Kinder nicht hingenommen werden.

Der Rostocker Prof. Dr. Michael Radke ist als Kinder-Gastroenterologe an der Unimedizin Rostock tätig. © Quelle: Privat

Wo ist besonders viel Druck auf dem Kessel?

An der Kinderklinik fehlen seit Jahren wichtige Spezialisten, zum Beispiel in der Kinderkardiologie, Kinder-Rheumatologie und Stoffwechselmedizin. Seit knapp einem Jahr ist auch die Neuropädiatrie vakant. Letztere beschäftigt sich mit Störungen des Nervensystems, zum Beispiel Krampfanfällen. Wegen fehlenden Nachwuchses zeichnen sich Probleme auch in der Kinder-Pulmologie, das heißt bei der Behandlung von Atemwegs- und Lungenerkrankungen, und der Kinder-Gastroenterologie, ab. Letztere dient dem Erkennen und Behandeln etwa von Problemen mit der Speiseröhre, des Magens sowie des Dünn- und Dickdarms.

„Die Kinderklinik ist nicht für die Zukunft gerüstet“

Wie sieht es mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum aus?

Es war bis 2013 gar nicht vorhanden. Es leidet unter dem Weggang von Spezialistinnen. Es soll sich Kindern und Jugendlicher annehmen, die unter körperlichen Handicaps oder psychischen neurologischen Störungen leiden. Auf den Punkt gebracht: Die Kinderklinik der Universität ist stark gebeutelt und – was schwer wiegt – nicht für die Zukunft gerüstet.

Die Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock in der Ernst-Heydemann-Straße: Prof. Dr. Michael Radke sieht das Haus für die Zukunft nicht gut gerüstet. © Quelle: Ove Arscholl

Als Chefarzt waren Sie bis 2021 im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam tätig. Seit 2014 wurden Sie zudem an die UMR gerufen, um ab 2015 als Direktor der hiesigen Kinder- und Jugendklinik das medizinische Konzept für ein Elki zu entwickeln. Zudem sollten Sie Spezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet für Rostock rekrutieren. Waren Ihre Potsdamer Erfahrungen mit dem dortigen Zentrum für Kinder- und Frauen-Heilkunde im Norden nicht umsetzbar?

Ich hatte die Chance, das Potsdamer Zentrum als Lehrkrankenhaus der Berliner Charité in den sogenannten nuller Jahren mitzukonzipieren. Es funktioniert aufgrund einer soliden Struktur nach wie vor. Es kann als Blaupause für ein Konzept in Rostock gelten. Spezialisten verschiedener Fachgebiete sind an einem Standort vernetzt. Es gilt das Prinzip: „Der Arzt kommt zum kranken Kind“. Das muss auch in Rostock möglich sein und ist längst überfällig.

„Versorgung darf nicht zum Geschäftsmodell verkommen“

Es heißt oft, dass sich Einrichtungen wie das Elki nicht rechnen. Gesundheit als Ware zu verkaufen, hat mit der medizinischen Versorgung als Sorge um den Kranken doch nichts mehr zu tun!

Richtig. Die Versorgung kranker Menschen darf nicht zum Geschäftsmodell verkommen. In Potsdam haben wir zudem gezeigt, dass ein gut strukturiertes Kinderzentrum wirtschaftlich und auch für den ärztlichen Nachwuchs attraktiv sein kann. Wir betreuten unter anderem Kinder mit chronischen Darmkrankheiten aus sieben Bundesländern. Für jeden Behandlungsfall, der Rostock und damit dem Land MV verloren geht, wird Geld in andere Bundesländer transferiert, Arbeitsplätze werden gefährdet. Andernorts verdient man daran. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Eltern mit ihren chronisch kranken Kindern hunderte Kilometer zurücklegen, um überhaupt Hilfe zu erhalten.

Zur Person Prof. Dr. Michael Radke, Jahrgang 1953, wurde in Schwerin geboren. Seit 50 Jahren leben er und seine Familie in Rostock. Er absolvierte sein Medizinstudium an den Universitäten in Magdeburg und Rostock. In der Hansestadt im Norden erlangte er seine Approbation, promovierte 1981 und wurde 1984 Facharzt. 1988 erfolgte die Habilitation. 1995 bis 1997 wirkte er hier als Professor für Kinder- und Jugendmedizin. Von 1997 bis 2021 war er Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam. Dort war er seit 2001 auch als Professor für Ernährungsmedizin an der Universität Potsdam tätig. Von 2015 bis 2018 trug Prof. Radke Verantwortung als Direktor der Kinder- und Jugendmedizin Rostock. Derzeit ist er hier noch als Kinder-Gastroenterologe aktiv.

Ihr im Auftrag der UMR erstelltes Elki-Konzept war Ende 2015 fertig. Der damalige Vorstand hatte eine Kooperation zwischen der Unimedizin und dem Klinikum Südstadt Rostock in die Wege geleitet.

Das trifft zu. Von 2015 bis 2018 wurde seitens des damaligen UMR-Vorstands mit der neuen Leitung des Südstadt-Krankenhauses konstruktiv auf Augenhöhe kommuniziert. Das habe ich selbst durch Teilnahme an mehreren Meetings erlebt. Die Leitung der Medizinischen Fakultät hat das mit dem Südstadt-Klinikum abgestimmte Konzept zum Standort und zum Aufbau des Elki drei Jahre später allerdings per Federstrich kassiert.

Mediziner fordert Gespräche mit Südstadt-Klinikum

Was ist aus Ihrer Sicht dringend nötig?

Der Vorstand der UMR und die Verantwortlichen des Südstadt-Klinikums müssen wieder ernsthafte Gespräche über Kooperationsmodelle für die Kindermedizin in der Hansestadt Rostock aufnehmen. Es geht darum, gemeinsam eine funktionierende Universitätskinderklinik für die größte Kommune des Landes zu etablieren. Mit einem gemeinsamen Rostocker Konzept könnte die Hilflosigkeit seitens der Schweriner Landespolitik überwunden und eine realistische sowie kurzfristig umsetzbare Entscheidung getroffen werden. Mein Elki-Konzept kann als Grundlage gelten, ich gebe dazu gern das Copyright.

Um das Elki-Projekt umzusetzen, hat das Südstadt-Klinikum der UMR Flächen auf dem eigenen Campus für den Bau etwa der neuen Augen- sowie der Hals-Nasen-Ohren-Klinik angeboten. Macht das Sinn?

Ja. Jedes konstruktive Angebot zur Konzentration der Krankenhausressourcen in Rostock macht Sinn. Angesichts der derzeitigen ökonomischen Situation und der demografischen Entwicklung in MV ist es das Gebot der Stunde. Zumal es sich um zwei öffentlich-rechtliche Klinika handelt, die im Gegensatz zu privaten Krankenhauskonzernen dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Für mein Fach, die Kindermedizin, gilt das in besonderem Maße. Es leidet seit vielen Jahren unter der unhaltbaren Situation in Rostock. Pläne der UMR, zum Beispiel eine zweite geburtsmedizinische Einrichtung in Rostock zu etablieren, irritieren sehr, da sie unmittelbare Auswirkungen auf die Kindermedizin hätte.

„Zweiter Standort für Geburtsmedizin ist ein Irrweg“

Welche wären das?

Vor dem Hintergrund der Schließung von Geburtskliniken in Ribnitz-Damgarten, Bützow und Kühlungsborn ist am Klinikum Südstadt eine leistungsfähige Geburtsmedizin als Teil der Uni-Frauenklinik etabliert worden. Diese rangiert bundesweit unter den Top 25. Eine zweite Geburtsmedizin in Rostock ist insofern realitätsfern, als Fachkräfte wie Hebammen oder spezialisierte Ärzte hierfür nicht vorhanden sind. Abgesehen davon würden dadurch bundesgesetzliche Regelungen zu Mindestmengen, beispielsweise in der Frühgeborenenmedizin torpediert. Ein Irrweg.

2020 hat die UMR Sie aufgrund der Intervention niedergelassener Kollegen und von Ärzten aus der Kinderklinik gebeten, auch in Rostock wieder als Kinder-Gastroenterologe zu arbeiten?

So ist es.

Sie werden in Kürze 70. Ihr Vertrag läuft Ende September aus. Werden Sie sich in den Ruhestand begeben, um sich stärker der Familie und Ihren Hobbys Motorradfahren und Surfen zu widmen?

Nein. Pro Jahr betreue ich bisher regelmäßig rund 95 chronisch erkrankte Kinder und in der Sprechstunde 550 bis 600 kleine Patienten. Ich fühle mich fit und weiß, dass es auf meinem Spezialgebiet derzeit kaum Nachwuchs gibt.

