﻿Cortronik aus Warnemünde ist innovativstes Pharmaunternehmen in Deutschland

Letzter Schultag

Ab ins Mittelalter: So lief der letzte Schultag am Gymnasium in Grevesmühlen

Der letzte Schultag vor den Abiturprüfungen birgt vor allem für die Lehrer so einige (bisweilen unliebsame) Überraschungen. Die Schüler des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen jedenfalls hatten sich am Freitag etwas besonderes einfallen lassen, um sich in die Prüfungsvorbereitung zu verabschieden. Alle Bilder von der Party auf dem Schulhof gibt es in der Galerie zu sehen.