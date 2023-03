﻿Rostocker Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ gestartet: Das sind die Einrichtungstrends 2023

Am Freitag hat auf dem Gelände der Rostocker Hansemesse die Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ begonnen. Dabei präsentieren 145 Aussteller die aktuellen Trends rund um das Thema Wohnen. Wie die in Zeiten der Energiekrise aussehen – ein Überblick.

Maike Höpfner (47) bietet auf der Rostocker Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ einen Einblick in die Thematik Infrarotkabinen.

Rostock. Wenn es um die Frage „Dusche oder Badewanne?“ geht, sind viele Menschen ähnlich gestrickt: Das Objekt der Begierde ist das, was gerade nicht da ist. Eine Lösung bietet die Artweger GmbH & Co. KG. Ihre Duschbadewannen verfügen über eine zweigeteilte Tür.

Das löst nicht nur manches Entscheidungsproblem: „Das Prinzip ist auch generationsübergreifend“, sagt Christopher Riechel mit einem Lächeln. Wer Kinder habe, sei nicht mehr gezwungen, sie in die Wanne zu heben, wer einem älteren Semester angehöre, baue einfach einen Lift ein. Auch Fans des innovativen Schnickschnacks kommen dank Leuchten mit wechselnden Farben auf ihre Kosten – vorausgesetzt, sie greifen tief genug in die Tasche. Der Preis für die Duschbadewannen liegt bei ungefähr 6000 bis 15 000 Euro.

Caroline Wollny arbeitet für die Firma, die Duschen und Badewannen in einem anbietet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Riechel ist einer von 145 Ausstellern, die sich und ihre Produkte an diesem Wochenende auf der Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ in Rostock präsentieren. Im Fokus stehen dabei Trends rund ums Wohnen – von der Finanzierung des Hauses über die Auswahl der Dachziegel bis hin zur Einrichtung der Räumlichkeiten. Der Veranstalter erhofft sich rund 12 000 Gäste, gemessen an alten Besucherzahlen aus Vor-Corona-Zeiten.

Sie zu begeistern, ist auch Maike Höpfners Ziel. Sie ist Chefin der Firma Sanatherm, die Infrarotkabinen für Entspannung und Gesundheit anbietet. Sie ähneln Saunen, nehmen aber deutlich weniger Platz weg. Zudem ist der Effekt ein anderer: „Die Kabinen sind nicht belastend fürs Herz-Kreislauf-System, denn darin werden quasi die Menschen erwärmt, nicht der Raum“, erklärt die 47-Jährige. Und: Sie verbrauchen der Expertin nach nur so viel Strom wie ein Föhn. Die Anschaffung koste zwar 3300 bis 6000 Euro, allerdings kämen die Infrarotthermen in Mecklenburg-Vorpommern erfahrungsgemäß gut an: „Die Kaufkraft ist sehr gut hier.“

Maike Höpfner (47) hat den Betrieb ihres Vaters übernommen. Die Infrarotkabinen sind eine Familientradition. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Energiesparen im Fokus der Rostocker Messe

Dabei steht bei der 24. Auflage der Veranstaltung das Sparen sogar im Fokus: Angesichts der gestiegenen Preise für Strom und Gas geht es um Energie. Die Verbraucherzentrale MV ist mit einem Infostand zur Beratung dabei, das Repertoire der vertretenen Unternehmen kommt üppig daher. Photovoltaikanlagen, Smart-Home-Lösungen und Wallboxen, die dabei helfen, das E-Auto mit selbst produziertem Strom aufzuladen, werden gezeigt.

Sven Hardenberg zum Beispiel arbeitet für die Firma Buderus, deren Geschäftsmodell „sparsame, komfortable und umweltfreundliche“ Heizsysteme sind. Dazu zählen sogenannte Hybridlösungen, also Verbindungen von Luftwärmepumpen und Brennwertgeräten ohne Pufferspeicher. „Das lässt sich etwa so programmieren, dass ein Kunde die aktuellen Strom- und Gaspreise eingibt. Das Gerät macht dann, was günstiger ist“, erklärt der 42-Jährige. Kleinere Gerätschaften funktionieren demnach bereits mit wenigen Kilowattstunden, größere benötigen Starkstrom. Kostenpunkt: rund 15 000 bis 20 000 Euro.

Sven Hardenberg präsentiert auf der Messe moderne Heizungssysteme. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Dass Wärme nicht nur etwas fürs Eigenheim ist, beweist die Ucker Bauelemente GmbH: Ihr sechs Meter breiter und vier Meter tiefer Wohnwintergarten mit Flachdach fällt Besuchern der Messe sofort ins Auge. Er besteht aus Aluminium, verfügt über eine Dreifachverglasung und integrierte Beschattungsanlagen wie Lamellen und eine Markise. Je nach Ausstattung kostet das ausgestellte Modell zwischen 45 000 und 55 000 Euro. „Wir haben vorwiegend Kunden ab 45 Jahren, die gönnen sich mit dem Kauf etwas“, sagt Geschäftsführer Lothar Weber. „Wir sind zufrieden.“

Bianca Weber arbeitet für die Ucker Bauelemente GmbH, die auf der Messe einen Blickfang platziert hat. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Den Spaß am Verkauf in der Hansestadt teilt Günther Rohde, der Kunststofffenster herstellt: Sie öffnen nach außen, halten deshalb Wind ab. „Und hier gibt es einige Fischerhäuser, die sind prädestiniert für bessere Verdichtungen“, sagt er mit Blick auf das gute Geschäft.

Mit seinem Unternehmen CSi Fenster bietet Günther Rohde (71) die Option, mit bestmöglichem Windschutz nach draußen zu sehen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Rostocker Messe gibt Chance, Träume anzufassen

Zu den Menschen, die sich auf der Messe inspirieren lassen, zählen die Eheleute Brech. Sie arbeiten selbst als Fliesenleger, verschaffen sich einen Überblick über die Entwicklungen in der Branche. „Wir haben mal früher Feierabend gemacht und genießen das“, scherzt Heiko Brech. Außerdem findet er es schön, dass das Event so viele Facetten des Bauen und Sanierens eint. „Das gibt einem die Chance, all seine Wünsche und Träume anzufassen.“

Heiko (53) und Ines (54) Brech arbeiten selbst in der Einrichtungsbranche und lassen sich in Rostock inspirieren. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Birgit Lau und ihr Partner sind aus privatem Interesse da, sie planen, ihr Haus zu sanieren. „Es ist naheliegend, sich das mal anzugucken“, sagt die 62-Jährige. „Ob das aber in diesem Jahr was wird, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, das steht noch in den Sternen.“