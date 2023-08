Wenn sie ihren Stellplatz vor dem Haus behalten wollen, müssen Bewohner der Rostocker Südstadt nun teilweise das Vierfache zahlen, verlangt die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro – und bezeichnet die Preise als „fair“. Auch in anderen Stadtteilen werden die Parkplätze teurer.

Rostock-Südstadt. Ungläubig blickt Ulf Reder auf das Schreiben in seinen Händen, das Anfang Juli in seinen Briefkasten flatterte. Fünfzig Euro pro Monat soll der Rostocker jetzt für seinen Stellplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der Lomonossowstraße in der Südstadt zahlen – fast viermal so viel wie bisher. Andernfalls würde der laufende Vertrag gekündigt, schreibt sein Vermieter, die kommunale Wohnungsgesellschaft Wiro.